Spitzenzeiten beim Madereck-Mountainbikerennen

11.09.2018, 10:47 Uhr

Zum bereits 26. Mal lud der RC Elektro Merl Bruck zum Mountainbike-Rennen auf das Madereck.

114 Rennläufer nahmen bei strahlenden Sonnenschein die sieben Kilometer lange Strecke, auf der es 500 Höhenmeter zu bewältigen galt, in Angriff. Erneut zeigten die Mountainbiker auf dem Weg zum Madereck hervorragende Leistungen.In einer Fabelzeit von 23,11 Minuten erklomm Patrick Brieler (URC Mariazell) den Brucker Hausberg am Schnellsten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit Peter Ochsenhofer (23,53 min) und Dominik Walchhütter (24,04 Min.) zwei Vertreter des Veranstaltervereins RC Elektro Merl Bruck an der Mur. Bei den Damen war Jane Bergthaler (USC Trofaiach am Start) in 29,39 Min. eine Klasse für sich. Ebenfalls auf das Podium schafften es Michaela Schönberger (AlpinX) in 30:26 Min und Irene Thallinger (RC Elektro Merl) in 34,50 Min.

Sieger Madereck:

Die Siegerehrung, bei der es für die Erstplatzierten Pokale und Sachpreise gab, nahmen Stadtrat Kurt Diepold und RC-Obmann Andreas Maggele vor.Patrick Brieler bzw. Jane BergthalerClaudia RathMarkus FeielDominik WalchhütterPatrick BrielerMarkus MaierbichlerChristian KohlhauserGerhard PfeiferAnton SeebacherKatharina SchütterJane BergthalerIrene ThallingerHelena PongruberLuca Kutschi