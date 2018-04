St. Michael zehn Punkte voran

23.04.2018, 14:16 Uhr

Oberliga Nord.

St. Michael – Stainach 6:0 (4:0). Tore: T. Bracher, Rabko, Hölzl, Buchgraber (E.), Kriegl, C. Bracher. Auch gegen Stainach ließ Tabellenführer St. Michael nichts anbrennen und feierte einen 6:0-Kantersieg mit sechs verschiedenen Torschützen. „Dabei ist das Ergebnis noch milde ausgefallen. Wir haben sehr gepflegt Fußball gespielt“, analysierte Trainer Dietmar Schöggl. Weil Verfolger Kindberg nur unentschieden spielte hat St. Michael in der Tabelle schon zehn Punkte Vorsprung. Schöggl: „Zum Feiern ist es noch zu früh. Wir müssen weiter hart arbeiten. Es macht sehr viel Spaß, wenn man sieht wie engagiert die Mannschaft ist.“Krieglach – Kindberg/Mürzhofen 1:1 (0:1). Tore: Knabl (E.) bzw. Hoppl. Im zweiten Spiel unter Trainer Miroslav Baytchev holten die Krieglacher ausgerechnet gegen Nachbar Kindberg den ersten Punkt. „Leider haben wir kurz vor Schluss den Matchball vergeben“, sagte Kindberg-Trainer René Pitter. „Trotzdem darf man nicht schimpfen, denn wir haben von den letzten dreizehn Spielen nur eines verloren und sind noch immer Zweiter.“Pernegg – Murau 2:2 (1:0). Tore: Sperl (ET), T. Lipp bzw. Petzl Hebenstreit. Mit diesem Remis haben die Pernegger dem Tabellenfünften einen Punkt abgeknöpft. Die Lechner-Elf führte schon 2:0. –T.D.–