Trans-Semmering-Meeting feierte Jubiläum

12.05.2017, 11:38 Uhr

Schwimmen.

Nachwuchsschwimmer aus zwölf Vereinen waren beim Jubiläum, dem 30. Trans-Semmering-Meeting, in Mürzzuschlag am Start. Laura Paier vom Veranstalterverein SC Raiffeisen Mürzzuschlag holte in der Schülerklasse I den Gesamtsieg, Schwester Linda (Jugend I) wurde Dritte. Über die 4 x 50 Meter Freistil gab es Silber (Jg. 2004) und Bronze (Jg. 2005). Lilli Paier und Lilly Reisenauer holten in ihren Klassen 2 x Gold und 2 x Silber. Auch Alexander Jus schwamm zweimal zu Gold.Zu insgesamt acht Medaillen schwammen die sieben Starter des Kapfenberger SV. Drei Goldene konnte sich Hannah Falkner (Tagessieg in der Schüler II-Klasse) sichern. Valerie Flecker eroberte 1 x Gold und 2 x Silber, zwei Bronzemedailen gab es für Daniel Ristanovic.