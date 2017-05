Wartberg feierte Derbysieg

09.05.2017, 10:11 Uhr

Unterliga Nord A.

SV Lassing – ESV Mürzzuschlag 2:2 (2:0). Tore:

FC Kindberg/Mürz. II – St. Marein/Lor. 4:0 (1:0). Tore:

FC Veitsch – St. Gallen 3:0 (2:0). Tore:

SV Pernegg – SV Stainach/Grimming 4:1 (2:0). Tore:

SV Stanz – ATuS Wartberg 1:4 (1:0). Tore:

-M. R.-

Riesenhuber, Winkler bzw. Abdulaev, Faschingbauer (Elf.). Nach 90 Spielminuten stand es 2:1, hitzig wurde die Nachspielzeit. In der 91. Minute gab es ein Kopfballduell zwischen Manfred Bacher und dem eingewechselten Bezsat Bulduk, der Schiedsrichter zeigte überraschend auf den Elfmeterpunkt. Die Wogen gingen hoch, zwei Lassing-Spieler mussten mit Rot vom Feld und Markus Faschingbauer nutzte diese Chance zum 2:2.Bugari, Trink, Hoppl, Leitner. Kein Trainereffekt bei den Gästen, die Mareiner unterlagen in Kindberg klar mit 4:0.Habian (2), Taferner. Keine Probleme hatte der FC Veitsch mit Tabellenschlusslicht St. Gallen. Die Heimelf siegte 3:0, das Ergebnis hätte noch um einiges höher ausfallen können.P. Lipp (2), T. Lipp, Schmidt bzw. Schwab. Die Elf von Harald "Didi" Lechner drückte von Beginn an auf die Tube und führte nach 19 Minuten durch einen Doppelpack von Pascal Lipp schon mit 2:0. Nach dem 2:1 legte die Heimelf noch einen Gang zu und siegte im Spitzenspiel klar mit 4:1.Bader (Elf.), bzw. Asan (2), Purgstaller (Elf.), Kurz. Nach 45 Minuten führten die Stanzer durch einen Treffer von Sebastian Bader mit 1:0. In der zweiten Hälfte traf Andreas Purgstaller aus einem Elfmeter zum 1:1, ehe Muhammed Asan (2) und Christoph Kurz für den Endstand sorgten.