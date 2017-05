Weltklassespieler zu Gast am Schirmitzbühel

05.05.2017, 13:16 Uhr

Tischtennis.

Diesen Termin sollten sich die Tischtennis-Fans rot anstreichen. Am Donnerstag, 11. Mai, steigt in Kapfenberg/Schirmitzbühel, ab 19 Uhr, eine Gala der Extraklasse. Die belgischen Brüder Jean-Michel und Philippe Saive werden an der Platte ihre Weltklasseshow abziehen. Jean-Michel Saive war Vizeweltmeister und ehemalige Nummer eins der Welt, sein Bruder war mit Belgien Mannschafts-Vizeweltmeister und mehrfacher deutscher Champ mit Düsseldorf.Im Rahmen der Gala (Eintritt für Erwachsene 10 Euro, für Jugendliche 5) werden auch David Vorcnik und Nicole Galitschitsch einige Bälle mit dem Star-Duo wechseln, ebenso einige Zuschauer.Für die Bundesliga-Asse Vorcnik, Christoph Simoner und Kirill Gerassimenko (es wird sein letztes Spiel für KSV, der Kasache wird nach Deutschland wechseln und in Kapfenberg nächste Saison durch den kroatischen Meister und Nationalteamspieler Frane Kojic ersetzt) wird's beim Finaltunier in Baden am 20. Mai ernst: Spiel um Platz drei gegen Linz.