Zum achten Mal Schülerligasieger

28.04.2017, 11:37 Uhr

Volleyball.

Mit einem 3:1-Finalsieg über das Polgargymnasium Wien wurden die Mädchen der Ski- und Sport NMS Eisenerz beim Turnier in Linz Bundesmeister der Sparkasse Schülerliga. Die Volleyballerinnen wiederholten damit nicht nur ihren Vorjahressieg sondern holten auch den achten Meistertitel für ihre Schule. Das ist Schülerligarekord in der vierzigjährigen Geschichte. Heinz-Peter Koch, bei allen Finalsiegen als Betreuer dabei: "Ich bin so froh, dass die Mädels, angeführt von Romana Stojcevic, ihre Leistung abgerufen haben."