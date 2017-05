Bücher dort kaufen, wo man Menschen trifft

03.05.2017, 08:30 Uhr

Unternehmer des Monats Mai: Nina Stastny von der Buchhandlung Kerbiser in Mürzzuschlag

Viele inhabergeführte Buchhandlungen gibt es in Österreich nicht mehr. Die Buchhandlung Kerbiser in Mürzzuschlag darf sich seit 80 Jahren mit Stolz dazu zählen. Nina Stastny führt das 300 Quadratmeter große Geschäft, das von zwei Seiten betreten werden kann, in 3. Generation. Es war immer in ihrem Hinterkopf, dieses von ihrem Großvater Alexander bzw. von ihren Eltern zu übernehmen. Davor zog es sie nach Wien in den Bereich Vertrieb und Marketing. Vor 16 Jahren ist sie nach der Geburt ihres Sohnes zurückgekehrt. An Erfahrung im Buchhandel hat es familiär bedingt nie gemangelt und bei ihrem Job hatte sie sehr viel mit Kunden und mit Kinderprodukten zu tun. Eine Kombination, die sich bezahlt macht, ist ja in ihrer Buchhandlung auch eine große Kinder- und Schreibwarenabteilung angesiedelt.

Spannend jeden TagIn einer Buchhandlung ist es immer spannend und abwechslungsreich. Täglich werden kistenweise Bücher angeliefert, die vorher sorgfältig aus seitenlangen Vorschauen ausgewählt werden und täglich betreten zahlreiche Kunden aus einem großen Einzugsgebiet das Geschäft. Die individuelle Kundenbetreuung wird besonders gelebt. Egal, ob es sich um einen Stammkunden oder neuen Kunden handelt. Je nachdem ob der Kunde Thriller, Fantasy oder Esoterik wünscht, werden die Mitarbeiterinnen – momentan nur Frauen – zur Beratung zugezogen. Die Freude am Lesen sei Grundvoraussetzung für den Job. „Wir lesen alle gerne und viel, und wenn wir mal nicht die Zeit für ein ganzes Buch haben, gibt es spezielle Zusammenfassungen.“Schneller als Amazon„Wir bemühen uns, alle Wünsche zu erfüllen und können Titel - wenn sie am Vormittag bestellt werden - bis zum nächsten Morgen liefern. Da sind wir klar im Vorteil zum Mitbewerber aus dem Internet“, so Stastny. Und durch die staatliche Buchpreisbindung kosten die Bücher überall gleich viel. Was man im Internet auch nicht kann und bei Kerbiser schon: Sehr gut regionale Autoren durch Lesungen oder besondere Präsentation der Bücher bekannt machen.Leseförderung als AnliegenEinen Großteil der Lesungen führt die Buchhandlung in Zusammenarbeit mit dem Servicecenter für Leseförderung der Wirtschaftskammer durch. Im Herbst 2016 wurden 15 % der Steiermark weit durchgeführten Lesungen an Schulen von der Mürzer Buchhandlung organisiert. Auch der Kontakt von Kindern zu Autoren ist enorm wichtig und man merkt es an den Bestellungen sofort, wenn ein Autor begeistert. Besonders wichtig ist dabei die Gruppe ab 10 Jahren. Von da an entscheiden sie selbst, ob sie Bücher auch alleine lesen möchten. Meist wird das „Abenteuer im Kopf“ von den Eltern vorgelebt und glücklicherweise liest die Jugend wieder mehr.Stark im Kinderbereich – nicht nur bei BüchernBesonders gut aufgestellt ist die Buchhandlung im Bereich Kinderbuch und -spiele, Schultaschen und -rucksäcke. Neu im Sortiment sind ERGOBAG und SATCH, mitwachsende Schultaschen, die dem Prinzip der optimalen Lastverteilung folgen, was sich im professionellen Wandersport bewährt hat.^Interview: Andrea Stelzer