LernQuadrat - macht einfach klüger

18.10.2017, 10:00 Uhr

Nachhilfeinstitute boomen weiterhin. Kinder werden früher geschickt, aber manche dennoch zu spät - und Mathematik ist noch immer die Nr. 1. Die Inhaberin der Standorte Kapfenberg, Bruck und Leoben, Sandra Becker spricht über die Praxis.



: Ja, die Schüler kommen früher, die jüngsten sogar aus der ersten Klasse Volksschule, was wir aber nicht forcieren und oft auch ablehnen. Die älteste Schülerin war über 80 und hat sich privat für Computertätigkeiten helfen lassen. Neben den Fächern des Regelunterrichts bieten wir auch Uni-Fächer an und Kurioses wie z.B. Schnitttechnik. Für eine Modeschul-Schülerin haben wir hier Hilfe von einem unserer anderen 80 Standorte geholt.

(Lacht.) Das kann man ganz eindeutig sagen und es wird nicht überraschen. Mathematik gefolgt von Englisch und Deutsch.Da ist es schon schwieriger, aber der AHS Bereich liefert einen großen Anteil. Überraschend ist auch, dass mehr Schüler der NMS (Neue Mittelschule) als von der früheren Hauptschule Nachhilfe benötigen.Leider kommen Schüler nach wie vor erst dann, wenn es fast zu spät ist. Oft reicht es ein halbes Jahr früher zu kommen um etwas zu retten. Sobald Eltern das Gefühl haben, es wird für das Kind wirklich mühsam, sollte mit der Schule gesprochen werden. Es kann sich auch um ein Pubertäts- oder Mitschülerproblem handeln, welches oft anders zu lösen ist. Aber wenn es wirklich Lernschwäche ist, dann wird es Zeit für Nachhilfe. Aber auf jeden Fall sollte ein „eh gerade noch Vierer“ ein Alarmzeichen sein, damit daraus nicht ein Bombenfünfer wird. Leider trägt hier das Bildungssystem im Negativen dazu bei, weil man ja mit einem Nicht Genügend aufsteigen kann. In Wahrheit ist es die vorprogrammierte Katastrophe, weil man verzögert oder verschlechtert meist nur alles.Für rasche Hilfe ist sicher Einzeltraining besser, langfristig bringt die Gruppe Vorteile. Wegen der Gruppendynamik, der Gleichgesinnten sind diese Schüler motivierter und haben bessere Erfolge.Ja, das ist heutzutage auch schon bei Kindern ein Thema. Zum einen ist es oft der Ehrgeiz der Eltern, die ihre Kinder mit drei Jahren in den Englischkurs und viele weitere Institutionen schicken. Mit dem eigentlichen Lernen sind sie dann bald überfordert. Auch die sozialen Medien spielen eine Rolle. Ich bin dagegen, dass in Kindergärten und Volksschulen schon regelmäßig mit Tablets gespielt bzw. unterrichtet wird. Die Motorik bleibt dann auf der Strecke und viele andere grundlegende Fertigkeiten auch.Wir sind unglaublich schnell und rund um die Uhr erreichbar. Und es geht wirklich immer eine Person ans Telefon. Wenn sie heute zu Mittag anrufen, könnten sie schon am Nachmittag einen Termin bekommen. Wir haben auch keine fixen Zeiten, wir unterrichten auch an Feiertagen.Das variiert. Jetzt sind Schüler hier, die schon im Vorjahr Probleme hatten und abMitte November – nach den ersten schlechten Noten – steigert es sich bis zu den Zeugnissen. In Kapfenberg unterrichten wir in Hochzeiten pro Tag rund 50 Schüler. Dann sind auch bis zu 20 Lehrkräfte im Einsatz.