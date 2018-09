Malerei Gruber in Kindberg: Ein weltmeisterliches Familienunternehmen

13.09.2018, 16:52 Uhr

Unser Lehrbetrieb des Monats September: Farb- und Raum Design Gruber in Kindberg.

Wahrlich weltmeisterlich unser diesmaliger Lehrbetrieb des Monats: Sebastian Gruber, Sohn der Firmeninhaber Markus und Martina Gruber, wurde 2017 in Dubai Weltmeister bei den Berufsweltmeisterschaften für Malerberufe."Von unserem Weltmeister haben wir natürlich profitiert, unser Bekanntheitsgrad hat sich spürbar vergrößert", sagt dazu Martina Gruber.Seit 1969 gibt es das Familienunternehmen Gruber in Kindberg. Firmengründer Manfred Gruber "werkelt" immer noch ein wenig im Betrieb mit. "Was ich aber an meinem Vater schätze, ist, dass er mich stets als gleichwertigen Partner behandelt hat. So wurde mir der Einstieg ins Firmenunternehmen leicht gemacht und so möchte ich das bei meinem Sohn Sebastian auch halten", erklärt Markus Gruber.Rund 50 Lehrlinge wurden in der fast 50-jährigen Firmengeschichte ausgebildet. "Momentan haben wir ein Mädchen im dritten Lehrjahr mit Lehre mit Matura. Über die Wirtschaftskammer wurde ihr heuer ein Auslandspraktikum in Island ermöglicht. Eine unbezahlbare Erfahrung", erklärt Martina Gruber. "Der Firmenchef in Island hatte als Dienstfahrzeug ein Flugzeug, das spielt es leider bei uns nicht", sagt Markus Gruber schmunzelnd.

Teil der Familie

Den klassischen Malerberuf gibt es nicht mehr. Auch hier hat sich das Berufsbild stark gewandelt. "Der Lehrberuf nennt sich Maler und Beschichtungstechniker und stellt schon in der Bezeichnung eine Aufwertung des Berufsstandes dar", sagt Markus Gruber, der selbst als Lehrabschluss- und Meisterprüfer stets am neuesten Wissensstand sein muss.So umfasst der Lehrberuf vier Schwerpunktbereiche: Die Funktionsbeschichtungen, die Dekormaltechnik, den Korrosionsschutz und die Historische Maltechnik. "In den ersten beiden Lehrjahren wird umfassend ausgebildet, das dritte Lehrjahr dient der Spezialisierung in einen der vier Schwerpunktbereiche. Bei uns hauptsächlich der Funktionsbeschichter, dahinter versteckt sich sozusagen der klassische Maler und Anstreicher", so Martina Gruber. Bei Bedarf kann aber zur Spezialisierung ein viertes Lehrjahr angehängt werden. "Der Malerberuf ist sehr vielschichtig, wir bieten unseren Kunden höchste Qualität, dazu braucht es bestens ausgebildete Fachkräfte – und die haben wir", sagt Markus Gruber stolz. "Wir sind ein Familienbetrieb, die Mitarbeiter sind bei uns sozusagen Teil der Familie", sagt Martina Gruber ergänzend.