Starker Service für Unternehmen

27.09.2017, 00:10 Uhr

Unternehmerische Höchstleistungen mit dem Rückenwind der Wirtschaftskammer: Umfassendes Service, wirksame Interessenvertretung, starke Plattform

Rund 89.000 Unternehmen mit mehr als 543.000 Beschäftigten erbringen in der Steiermark täglich Spitzenleistungen. Mit der WKO haben sie einen verlässlichen Partner und eine starke gesetzliche Interessenvertretung, die neben umfassenden Serviceleistungen dafür sorgt, dass neue Lasten verhindert und bestehende Erfolgshürden abgebaut werden.Wie Betriebe im Alltag durch die WKO profitieren und welchen Nutzen sie daraus ziehen zeigen zwei Beispiele aus der Steiermark: Der international erfolgreiche Werkzeughersteller VNT Automotive aus Langenwang und Anita Keiper, Geschäftsführerin der Kreativagentur textzentrum Graz.

, Geschäftsführer des Werkzeugherstellers VNT , berichtet über seine positiven Erfahrungen mit der WKO: „Wir profitieren an unserem Standort in Ungarn von einer strategischen Zusammenarbeit mit dem WIFI International. Unsere VNT-WIFI-Akademie in Kooperation mit WIFI Burgenland und Ungarn ist eine der zentralen Säulen unserer HR-Strategie zur Mitarbeiterentwicklung und somit von entscheidender Bedeutung für die Attraktivität und das weitere Wachstum unseres Unternehmens."Auch, Gründerin und Inhaberin der Kreativagentur textzentrum graz , weiß die Unterstützung der WKO zu schätzen: „War es zu Beginn das Gründerservice der Wirtschaftskammer, welches uns mit Rat und Tat zur Seite stand, so lernten wir im Laufe der Jahre das umfassende Angebot der WKO schätzen. Kontaktvermittlungen, umfassende Brancheninformationen bis hin zu Rechtsberatungen sind für uns mittlerweile unverzichtbar im Unternehmensalltag."