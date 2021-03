Ob sehr jung oder schon ein wenig älter – ein gesunder Lebensstil ist gerade in Zeiten einer Pandemie wichtig.

Gesunde Ernährung und Bewegung stehen daher im Mittelpunkt der Kurse, die die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) im Burgenland anbietet - jetzt auch online!

Richtig essen von Anfang an

Eine ausgewogene, gesunde Ernährung und eine frühzeitige Förderung der Motorik helfen, die Gesundheit der Jüngsten zu stärken. Oft ist es aber nicht einfach, die Theorie in der Praxis umzusetzen. Kinder haben meist ihre eigene Vorstellung von gesunder Ernährung. Werbungen tragen zu falschen Einstellungen bei, indem zuckerhaltige Produkte fälschlich als „Gesunde Jause“ oder „Gesundes Naschen“ angepriesen werden. Und mangels Zeit werden den Kids oft Fertigprodukte mit erhöhtem Zuckeranteil serviert.

Mit den kostenlosen Vorträgen (jetzt auch online) zum Thema „Richtig essen und fördern von Anfang an“ erhalten Schwangere, Eltern sowie Angehörige von Kindern bis zum vierten Lebensjahr wertvolle Informationen zu den Themen Ernährung und Förderung.

Mein Baby isst und fühlt mit

Bereits in der Schwangerschaft und in den ersten Wochen nach der Geburt eines Babys werden die Weichen für eine gesunde Entwicklung gestellt. Eine abwechslungsreiche und vollwertige Ernährung ist schon während der Schwangerschaft wichtig. Eine bedarfsgerechte und ausgewogene Ernährung bietet dem Kind einen optimalen Start ins Leben.

Die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind bildet die Grundlage für eine gesunde körperliche, geistige und soziale Entwicklung des Kindes. Im Mittelpunkt des Online-Workshops „Mein Baby isst und fühlt mit“ stehen daher richtige Ernährung, die Bewegungsentwicklung im ersten Lebensjahr sowie Tipps im Umgang mit dem Säugling.

Babys erstes Löffelchen

Im Workshop „Babys erstes Löffelchen“ erfahren Interessierte online alles Wesentliche über die Ernährung während der Stillzeit und welche Nahrungsmittel bei der Umstellung auf Beikost geeignet sind. Denn auch nach der Schwangerschaft ist auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu achten. Nur so werden Mutter und Kind in der Stillzeit ausreichend mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Beim Stillen erhöht sich der Energiebedarf der Mutter, der Bedarf an Eiweiß sowie verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen steigt.

Obstsalat und Kletterturm

Im Workshop „Obstsalat und Kletterturm“ dreht sich alles um die Themen Ernährung, Bewegungs- und Sprachentwicklung, Wahrnehmungsförderung und Trotzphase bei Ein- bis Dreijährigen. Online erfahren Eltern, wie der Übergang zur Familienkost gelingt, wie Kinder essen lernen, welche Nahrungsmittel für Kinder geeignet und für eine gesunde Entwicklung wichtig sind und wie man mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Allergien umgehen kann.

Die körperliche und geistige Entwicklung des Kleinkindes ist in den ersten Lebensjahren sehr komplex. Viele Dinge müssen ausprobiert, viele unterschiedliche Eindrücke aus der Umgebung verarbeitet werden. Dies erfordert besondere Achtsamkeit von Eltern und anderen Bezugspersonen. „Freiheit geben und Grenzen setzen“ stellt eine der größten Herausforderungen in diesem Lebensalter dar. Wie man diese meistert, erklären erfahrene Pädagoginnen im Workshop „Obstsalat und Kletterturm“.

Lebensstil verbessern

Körperliche Beschwerden, Müdigkeit und Stress sind häufige Begleiter im Alltag. Auslöser dafür ist oft die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Daher ist es wichtig, auf regelmäßige Bewegung und die richtige Auswahl der Nahrungsmittel zu achten. In welchem Ausmaß Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate in der Ernährung vorkommen sollten, ist abhängig von Alter, körperlicher Aktivität und vom Gesundheitszustand. Kostenlose Angebote unterstützen dabei, Ernährungsgewohnheiten und Lebensstil zu verbessern: „G´scheit essen“ gibt Tipps zu unterschiedlichen Ernährungsthemen. „PROaktiv“ ist eine weitere Maßnahme speziell für Personen mit Übergewicht, Diabetes und Herzerkrankungen.

Bewegung für alle

„Bewegt im Park" bietet von 14. Juni bis 19. September 2021 in 37 burgenländischen Gemeinden ein vielfältiges Bewegungsprogramm in öffentlichen Parkanlagen - kostenlos und unverbindlich! Die Kurse sind offen für alle Bewegungshungrigen. Mit „Bewegt im Park“ können unter professioneller Anleitung unterschiedliche Sportarten und Bewegungsprogramme ausprobiert werden. Die Angebote sind für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Wöchentlich gibt es insgesamt 68 Bewegungseinheiten für die ganze Familie und erstmals auch für Menschen mit Behinderung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist spontan möglich, die Kurse finden bei jedem Wetter statt! Auf www.bewegt-im-park.at finden sich alle Kurse mit detaillierten Informationen.

Informationen zu allen Angeboten, (online) Terminen und Anmeldungen gibt es unter www.gesundheitskasse.at, Bereich Burgenland/Gesundheitsvorsorge und unter der Telefonnummer 05 0766-131713.