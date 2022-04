Ostern steht vor der Tür! Zeit, um mit den Kindern für ein bisschen selbstgebastelte Osterdeko zu sorgen. Wie wär's mit einer Oster-Girlande für die Wand, das Fenster oder für das Kinderzimmer?

Was brauchst du:

buntes Papier

etwas Watte

Bindfaden oder Wolle

Zuerst fertigt man eine Osterhasen-Schablone an. Am einfachsten ist es, sich eine Osterhasen-Vorlage aus dem Internet zu suchen. Alternativ könnt ihr sie auch frei Hand zeichnen. Mithilfe der Schablone und einem Bleistift zeichnet ihr die Osterhasen auf das Papier und schneidet diese aus. Nun kommt die Watte ins Spiel: Nehmt euch ein Stück Watte und rollt dieses in der Hand bis sich eine Kugel bildet. Die Kugel klebt ihr als Hasenschwanz auf eure Papierhasen.

Nun locht ihr die Osterhasen an beiden Ohren. Mit einem Bindfaden verbindet ihr nun die einzelnen Osterhasen aus Papier miteinander, so dass eine Osterhasen-Girlande entsteht. Man kann die Papier-Osterhasen beispielsweise auch als Anhänger an einen Strauch hängen oder als Geschenkanhänger verwenden. In diesem Fall befestigt ihr den Bindfaden einfach an einem einzelnen Osterhasen.

Viel Spaß beim Nachmachen!

