Die Natur bietet zahlreiche Materialien, mit denen sich Ostereier auch ganz ohne Chemie färben lassen. Wer Gemüse und Kräuter selbst anbaut, muss noch nicht mal lange danach suchen. Mit Spinat, Zwiebelschalen, Petersilie und Co. lassen sich Eier ganz natürlich färben. Auch Kaffee, Kurkuma oder Kümmel sind eine tolle Alternative, um dem langweiligen weißen oder braunen Ei etwas Farbe zu verleihen. Zwar sind Farbstoffe, die aus Naturmaterialien gewonnen werden, nicht so knallig wie das künstliche Pendant, das Ergebnis kann sich aber durchaus sehen lassen! Und vor allem für Kinder ist das Ostereierfärben mit Naturfarben eine tolle Sache, denn hier kommen sie nur mit natürlichen Materialien in Berührung.

Tipp: Wenn Sie etwas mehr Zeit haben, können Sie die Eier rund 30 Minuten in Essigwasser legen. So rauen sich die Eierschalen auf, die die Farben dann noch besser annehmen.

Mit diesen Materialien lassen sich Eier natürlich färben:

Grün: Schöne Grüntöne lassen sich mit Spinat, Petersilie, Mangold, Giersch oder Brennnessel erzielen.

Blau: Wer blau gefärbte Ostereier möchte, greift auf Rotkraut oder Heidelbeeren zurück.

Gelb/Orange: Warme oder goldfarbene Töne erreicht man hingegen mithilfe von Kurkuma, Kaffee oder den Zwiebelschalen der Speisezwiebel.

Rot: Verschiedene Rottöne ergeben sich zum Beispiel durch einen Sud aus Roten Rüben, Zwiebelschalen von roten Zwiebeln, Holunder- oder Cranberrysaft.

So wird’s gemacht

Um Eier natürlich zu färben, muss zuerst ein Farbsud hergestellt werden. Verwenden Sie dafür am besten einen alten Topf, denn manche der Naturmaterialien können farbige Rückstände hinterlassen, die nicht immer leicht zu entfernen sind. Für jede Farbe brauchen Sie natürlich einen neuen Topf. Geben Sie die Zutaten zusammen mit einem Liter Wasser in den Topf und kochen Sie den Farbsud knapp 20 Minuten. Danach legen Sie die bereits gekochten und erkalteten Eier in ein Gefäß. Mischen Sie den Sud mit einem kleinen Schuss Essig und gießen Sie ihn über die Eier, sodass sie vollständig bedeckt sind. Für ein intensives Ergebnis lassen Sie die Eier am besten über Nacht in dem Farbsud ziehen. Danach müssen die Eier nur noch trocknen – und schon sind Ihre natürlich gefärbten Eier fertig und können an Ostern versteckt werden.

Kleiner Tipp: Wer den Eiern noch einen besonderen Glanz verleihen möchte, kann sie nach dem Trocknen mit etwas Speiseöl abreiben.

Zauberhafte Muster mit Blättern und Blüten



Nehmen Sie ein Ei und legen Sie ein Blatt – so glatt wie möglich – darauf. Damit sich das Blatt gut anschmiegt, können Sie das Ei vorher mit Wasser befeuchten. Liegt das Blatt fest auf dem Ei, stecken Sie es vorsichtig in ein Stück Nylonstrumpf und ziehen dieses so stramm, dass sich das Blatt später in der Flüssigkeit nicht lösen kann. Nun müssen Sie nur noch die Enden befestigen und können, wie oben beschrieben, fortfahren.

Wenn die gefärbten Eier abgetrocknet sind, können Sie die Strümpfe und Blätter entfernen. Sollte doch etwas Farbe im Muster verlaufen sein, können Sie mit einem Wattestäbchen und etwas Natron und Wasser vorsichtig nachbessern. Dann müssen die bunten Eier nur noch im Körbchen platziert werden und Ostern kann kommen!

Wunderschöne Muster mit verschiedenen Blättern

