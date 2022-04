Das süße gebackene Osterlamm ist ein traditionelles Gebäck zu Ostern und gesellt sich gerne zu den Köstlichkeiten am feierlich gedeckten Ostertisch. Mit einem einfachen Rührteig Rezept und der passenden Backform gelingt dir ein saftiges Osterlamm. Nach dem Auskühlen kannst du es nach Belieben dekorieren.

Zutaten:

3-4 Eier

120 g Zucker

120 g Butter (zimmerwarm)

1 Prise Salz

Schale einer Biozitrone

Mark einer Vanilleschote

140 g Weizenmehl universal (alternativ 100g Mehl + 40g Maisstärke)

½ TL Backpulver

Butter und Mehl für die Backform

Staubzucker zum Bestreuen

optional

80 g gemahlene Mandeln

2 EL Kakaopulver (für ein dunkles Osterlämmchen)

Zubereitung:

Den Backofen auf 160° Ober-/ Unterhitze vorheizen.

Die Lammbackform mit einem Stückchen Butter kurz in den aufheizenden Backofen stellen. Die Form mit der weichen Butter gut einstreichen und mit Mehl ausstreuen.

So klebt der Kuchenteig nicht an und das Lamm lässt sich gut herauslösen.

Für den Rührteig Eier, Zucker, Butter, Salz, Vanille und geriebene Zitronenschale mit dem Mixer schaumig aufschlagen.

Das Mehl mit dem Backpulver (und gegebenenfalls mit gemahlenen Mandeln) gut verrühren und auflockern. Zum Schluss vorsichtig unterheben. Die Lamm Backform mit der Rührmasse befüllen und auf die Arbeitsfläche klopfen, damit der Teig sich überall gut verteilt und keine Luftlöcher bleiben. Im vorgeheizten Backofen rund 45 Minuten auf unterster Ebene backen.

Das fertig gebackene Osterlamm kurz in der Form überkühlen. Anschließend aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

Wenn nötig vor dem Servieren die Unterseite mit einem Messer begradigen, damit das gebackene Osterlamm nicht umfällt. Das süße Osterlamm leicht mit Staubzucker bestreuen und dekorieren.

Tipp aus der Küche

Für ein gebackenes Osterlamm eignet sich Rührteig besser als Biskuitteig, da der Biskuitteig Gefahr läuft, in der Backform zusammen zu fallen. Auch ist der Biskuit trockener im Geschmack.

Für einen besonders feinen Rührteig ersetze ein Drittel vom Mehl durch Maisstärke.

Mit etwas Kakaopulver oder flüssiger Schokolade wird daraus ein dunkles schokoladiges Osterlamm.

Zuviel Teig geworden? Einfach eine kleine Backform oder Muffinförmchen damit befüllen und mitbacken. Schmeckt genauso gut!

Oster-Gewinnspiel

Bis Freitag hast du täglich die Chance richtig coole Preise zu gewinnen - einfach hier unten das Rätsel des Tages lösen. Der jeweilige Preis wird dann unter allen richtigen Lösungen ausgelost.



Rätsel #4: Beantworte folgende Gewinnfrage richtig und schon bald könnte diese Osterlamm-Backform (siehe Foto unten) dir gehören!

Welche christliche Bedeutung hat das Osterlamm zu Ostern?