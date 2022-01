BURGENLAND. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 146 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.169.

47 Erkrankte im Spital

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 47 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 12 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 2.041 (+226) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

152.822 dritte Stiche

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 235.471 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 152.822 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 382,10. Die Zahlen in den Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 328,30

· Rust: 150,00

· Neusiedl am See: 350,00

· Eisenstadt-Umgebung: 356,82

· Mattersburg: 280,00

· Oberpullendorf: 300,00

· Oberwart: 346,30

· Güssing: 236,00

· Jennersdorf: 164,71