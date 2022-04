Großalarm für die ÖAMTC-Notarzthubschrauber. Die Retter in besonders brenzlichen Situationen. 20 (!) Einsätze gab es zu den Osterfeiertagen im Burgenland. Oftmals ein Kampf auf Leben und Tod. Bei Unfällen bzw. medizinischen Notfällen. Da der in Oberwart stationierte Christophorus 16 die Fülle an Patienten nicht alleine bewältigen konnte, mussten die gelben Helikopter aus anderen Bundesländern helfen.

BURGENLAND. Während viele die Osterfeiertage im Kreise der Familie verbrachten, etwa beim Eiersuchen oder Schinkenessen, gab es für die Crews der ÖAMTC-Notarzt-Hubschrauber alle Hände voll zu tun. Ein Alarm folgte dem anderen.

Landung bei starkem Wind

Samstag um die Mittagszeit etwa flog einer der Gelben Engel „über den Kopf“ des Redakteurs und bahnte sich bei starkem Wind den Weg nach Kemeten. Zu einem medizinischen Notfall. Noch während der Patient ins Spital geflogen wurde, kam es im Stützpunkt Oberwart bereits zum nächsten Einsatz.

Medizinische Notfälle und Unfälle

Christophorus 16 rückte sowohl zu internistischen und neurologischen Notfällen aus, als auch Verkehrsunfällen, Haus- und Freizeitunfällen. Insgesamt mussten die Retter von Karfreitag bis Ostermontag zu 20 Einsätzen im ganzen Bundesgebiet fliegen. Landungen fanden auf Feldern, in Gärten, Parkplätzen sowie auf Straßen statt. Mit Unterstützung von Polizei oder Feuerwehr.

Einsätze gab es wegen medizinischer Notfälle und zahlreicher Unfälle.

Foto: ÖAMTC/Postl

hochgeladen von Gernot Heigl

Einsätze in allen burgenländischen Bezirken

Laut Statistik gab es in den Bezirken folgende Einsatz-Anzahl: Güssing 2, Jennersdorf 4, Mattersburg 4, Neusiedl am See 2, Oberpullendorf 4, Oberwart 3 und Eisenstadt Stadt 1. Zur Unterstützung des burgenländischen Helikopters kamen die ÖAMTC-Notarzt-Hubschrauber aus Wiener Neustadt, Wien und Graz.

Innerhalb von drei Minuten nach Alarm in der Luft

„Die tägliche Einsatzbereitschaft der Notarzthubschrauber beginnt mit Sonnenaufgang, in der Regel jedoch frühestens um sechs Uhr und endet bei Sonnenuntergang“, erläutert Ralph Schüller vom ÖAMTC-Flugdienst. „Während dieser Zeitspanne stehen die Hubschrauber ständig für Einsätze zur Verfügung und sind innerhalb von drei Minuten nach Alarmierung in der Luft.“