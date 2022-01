BURGENLAND. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 296 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.464. Ein 89-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart und eine 90-jährige AWH-Bewohnerin aus dem Bezirk Mattersburg sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

44 Erkrankte im Spital

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 44 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 13 Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 2.372 (+226) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

155.060 Booster-Impfungen

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 235.896 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 155.060 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Sieben-Tages-Inzidenz in den einzelnen Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 361,80

· Rust: 100,00

· Neusiedl am See: 445,00

· Eisenstadt-Umgebung: 468,18

· Mattersburg: 440,00

· Oberpullendorf: 345,95

· Oberwart: 422,22

· Güssing: 360,00

· Jennersdorf: 229,41