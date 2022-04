Kohle wie Sand am Meer. Halli Galli ohne Ende. Happy hour rund um die Uhr. Ein Leben im Reichtum. Einfach so. Verdient mit Nichtstun. Rolex - Ferrari - Diamanten: Auf zum Shoppen. Klingt wie ein verspäteter Aprilscherz - ist aber keiner. Ganz im Gegenteil. Realität dunkelster Machenschaften. Parasitentum des Internets. Kriminelle Abzocker schlimmster Art. Innerhalb eines Monats bekam ein burgenländischer Geschäftsmann 13 E-Mails „zum Geldabholen“. 42,6 Millionen Euro aus Spenden, Erbschaft, Gewinnen...

BURGENLAND. Hamster-Rad ade. Arbeiten - wozu...? Ein paar Klicks - und ab geht die Post. Richtung Südsee - oder aber, weil sich die Träume rasch als Schäume entpuppen - geradewegs ins Verderben... Somit vorab zur Warnung: „Hände weg von solchen ,Geld-Geschenken‘, die per E-Mail reinflattern“, warnen Polizeibehörden.

Die ach so großzügigen Gönner sind nämlich nichts anderes als purer Abschaum organisierter Banden. Weltweit aktiv, halten die Internet-Gauner stets Ausschau nach „leichtgläubigen“ Opfern. Erfinden immer wieder neue Ideen, um ihre Betrügereien hinter fiktiven Geschäften oder lukrativen Angeboten verstecken zu können. Leider nicht erfolglos. Die „ich komme schnell zu Reichtum-Masche“ der perfiden Abzocker ist oft verlockender, als Vernunft und Hausverstand... Immer wieder fallen Personen aller Altersklassen auf diese Kriminellen herein.

13 "Geldgeschenke" per E-Mail in 26 Tagen

Nicht so im aktuellen 42,6 Millionen-Geschenks-Reigen. Pech für die Parasiten. Denn in diesem Fall gingen die heimtückischen Verbrecher leer aus. Obwohl sie tief in ihre Trickkiste gegriffen haben. Ganze 13 Mal in 26 Tagen flatterten mit verschiedenen Texten, differenten Beträgen und unterschiedlichen Absendern „Geldgeschenke“ in den E-Mail-Account eines Geschäftsmannes mit Firmensitz in den Bezirken Oberwart und Güssing.

Spenden, Investitionen, Gewinne... Millionen ganz locker vom Hocker... oder doch ein Sturz vom Hocker...

Ein paar fiese Beispiele, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich bei allen angeführten Namen um fiktive Personen bzw. Firmen handelt: Glückwünsche zu € 650.000 gab es von John Andrew ob eines Gewinns beim Euro Millions / Google Promo-Spiel. Locker vom Hocker satte 1 Million Euro als Spende gewährte die deutsche Investorin Maria Elisabeth Schaeffler. Überboten vom COVID-19-Sozialhilfe-Notzuschuss von Manuel Franco mit flotten 2,8 Millionen US-Dollar (ca. 2,5 Millionen Euro). Das ist aber noch nicht die Spitze des Geld-Monsun-Regens. Klingelingeling macht es bei der Verteilung von Investitions-/Spendengeldern in der Höhe von 17.500.000,00 Euro durch Nicolas Berggruen.

Bankdirektor "überweist" 13,2 Millionen Euro



Sigrid Rausing, eine schwedische Investorin, „spendete“ dem burgenländischen Unternehmer anfänglich - beinahe beleidigend lächerliche - 100.000 Euro, ehe zwei Tage später die Summe auf eine halbe Million Euro erhöht worden ist. Erquicklicher hingegen, gleich von Beginn an, die 40 % Beteiligung an einem Fond durch Paul Telfer, Regionaldirektor einer Londoner Bank - hier gehts immerhin um 13,2 Millionen Euro usw.

Wenn 500 Euro-Scheine zum Taschengeld mutieren... Dunkle Versprechen von kriminellen Parasiten im Internet.

Um die hohen Beträge endlich "überweisen" zu können, ersuchen die mafiös strukturierten Banden beinahe "bettelnd" um persönliche Daten ihrer Opfer und die Übermittlung aller Kontoinformationen. Sobald die Täter jedoch die Bank-Codes kennen, geht alles blitzschnell. Schnipp schnapp. Kein Geld hinein, sondern hinaus. Statt Einzahlung gibt‘s Abhebung.

Muss zur Transfer-Freigabe ein mitgesandter „Link“ angeklickt werden, späht dann eine versteckt-installierte Spionage-Software alle Kontodaten vom Computer des ahnungslosen "Geldempfängers" aus. Automatisch werden die Zahlenkombinationen an die Abzocker übermittelt. Und wieder heißt es: Minus statt plus, ergo Haben statt Soll.

Reichtum weg - Spender, Investor, Gönner verschollen

Oder aber die kriminellen Internet-Wegelagerer agieren mit der Aufforderung, eine Vorab-Überweisung zum Ausgleich auflaufender Spesen durchzuführen. Selbstredend die Konsequenz: Anzahlung futsch. Denn Spender, Investor, Gönner sind, sobald sie Geld erbeutet haben, in den weiten des Internets untergetaucht und verschollen.

Der verlockende Reichtum entpuppt sich rasch als trügerische Scheinwelt. Weicht Ernüchterung und Scham...

Was vom „schnellen Reichtum“ bleibt, weicht dann purer Ernüchterung und oftmals Scham, solchen Betrügern auf den Leim gegangen zu sein. "Die Chancen, gestohlenes Kapital zurückzubekommen, sind gering. Trotzdem unbedingt Anzeige erstatten", raten Kriminalisten. Empfänger dieser fiktiven Reichtums-E-Mails können sowohl Privatpersonen als auch Geschäftsleute sein.

Irrläufer: Busen-Volumen-Creme für Geschäftsmann

Dass aber nicht alle Abzocker-E-Mails punktgenau die richtigen „Opfer“ treffen, zeigt sich Paradox-Humoristisch. Denn der bärtige burgenländische Unternehmer wurde - laut E-Mail - von einer Fach-Jury als "Modell für eine Busen-Volumen-Creme" ausgewählt. Durch dieses Wundermittel sollen Frauen künftig keine Push-up-BHs mehr verwenden müssen. Nach Bekanntgabe persönlicher Daten, so die verheißungsvolle Botschaft, winkt noch vor dem ersten Laufsteg-Auftritt eine hohe Prämie...