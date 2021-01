Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 43 Neuinfektionen. 9.731 Personen sind bereits genesen.

BURGENLAND. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 544, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 10.468.

925 Personen befinden sich unter behördlich angeordneter Quarantäne.

Insgesamt 193 Todesfälle

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die Gesamtzahl der bisher im Burgenland an COVID-19 verstorbenen Personen beträgt 193.

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich sechs in intensivmedizinischer Behandlung.

SARS-CoV2 Fälle der vergangenen 7 Tage im BURGENLAND (pro 100.000 Einwohner)

Eisenstadt (Stadt): 108,0

Eisenstadt-Umgebung: 67,1

Güssing: 252,9

Jennersdorf: 93,6

Mattersburg: 67,4

Neusiedl am See: 153,4

Oberpullendorf: 85,6

Oberwart: 66,4

Rust (Stadt): 50,5

BURGENLAND: 106,6

SARS-CoV2 Fälle der vergangenen 7 Tage in ÖSTERREICH (pro 100.000 Einwohner)

Burgenland: 106,6

Kärnten: 189,0

Niederösterreich: 134,4

Oberösterreich: 132,3

Salzburg: 256,8

Steiermark: 129,4

Tirol: 108,6

Vorarlberg: 106,5

Wien: 122,4

ÖSTERREICH: 137,5