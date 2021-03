Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 73 Neuinfektionen. 13.241 Personen sind bereits genesen.

BURGENLAND. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.309, die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 14.811.

3.018 (-27) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Insgesamt 261 Todesfälle

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: Eine 80-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die Gesamtzahl der bisher im Burgenland an COVID-19 verstorbenen Personen beträgt 261.

16 Personen auf der Intensivstation

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 65 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind 16 in intensivmedizinischer Behandlung.

Antigen-Schnelltests (BITZ): 277.690

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) haben bisher 277.690 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 genutzt. Gestern erhielten 13 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

125.695 Vormerkungen für Schutzimpfung

125.695 Personen haben sich bis dato über das elektronische Vormerksystem unter www.burgenland.at/coronavirus für eine COVID-19-Schutzimpfung vorgemerkt. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.

12,63 Prozent der Bevölkerung geimpft

37.181 Personen (12,63 Prozent der Bevölkerung) mit Hauptwohnsitz im Burgenland haben laut e-Impfpass eine erste Dosis der Corona-Schutzimpfung erhaltenn. 11.482 Personen (3,9 Prozent) haben die für einen vollständigen Impfschutz notwendigen Impfdosen erhalten.

SARS-CoV2 Fälle der vergangenen 7 Tage im BURGENLAND (pro 100.000 Einwohner)

Eisenstadt (Stadt): 256,7

Eisenstadt-Umgebung: 283,5

Güssing: 291,8

Jennersdorf: 157,9

Mattersburg: 277,2

Neusiedl am See: 170,0

Oberpullendorf: 224,7

Oberwart: 278,6

Rust (Stadt): 0,0

BURGENLAND: 238,8