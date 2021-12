BURGENLAND. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern aufgrund zahlreicher Nachmeldungen aus den vergangenen Tagen 93 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 525. Ein 78-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

51 Erkrankte im Spital

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 51 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich zwölf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.003 (-5) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 234.094 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 141.567 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 130,70. Die Zahlen in den Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 120,60

· Rust: 50,00

· Neusiedl am See: 70,00

· Eisenstadt-Umgebung: 72,73

· Mattersburg: 215,00

· Oberpullendorf: 89,19

· Oberwart: 100,00

· Güssing: 188,00

· Jennersdorf: 170,59

Impf- und Testmöglichkeiten auch zum Jahresausklang