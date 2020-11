Im Burgenland sprechen sich unter anderem LH Hans Peter Doskozil und Bildungslandesrätin gegen Schließungen im gesamten Schulbereich aus.

BURGENLAND. „Nur rund fünf Prozent der derzeitigen Coronacluster sind auf die Schulen zurückzuführen. Daher wäre es wichtig, die Diskussion um die Schulschließungen derzeit nicht zu führen und Schulschließungen auch nicht vorzusehen“, so LH Doskozil. Aus seiner Sicht würde das auch den Lockdown der Wirtschaft bedeuten; die Betreuungssituation würde eine Schulschließung nicht zulassen.

Bildungsdirektor: „Kein Alarmzeichen“

Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz weist darauf hin, dass derzeit 204 Schüler im Burgenland mit dem Corona-Virus infiziert sind. „Bei insgesamt 32.000 Schülern ist das noch kein Alarmzeichen“, so der Bildungsdirektor. Man habe in den vergangenen Wochen dir eichtigen Maßnahmen im Schulbereich gesetzt.

Bildungslandesrätin Daniela Winkler macht darauf aufmerksam, dass nicht alle Eltern in dem Umfang unterrichten können. „Eltern sind keine Pädagogen“, so Winkler.

Petrik (Grüne) für differenziertes Vorgehen

Auch Grünen-Chefin Regina Petrik fordert, dass die Schulen für alle, die es brauchen, offenbleiben müssen. „Versäumte Bildung und verkümmerte Sozialkontakte können durch Hilfsprogramme der Regierung nicht ausgeglichen werden. Es kann aber zum Schutz der Gesunden nötig werden, eigene, nur lokal gültige Präsenzregeln einzuführen", plädiert Petrik für ein differenziertes Vorgehen.

„Kinder nehmen massiven Schaden“

SOS-Kinderdorfleiter Marek Zeliska warnt vor den massiven Folgen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. „Kinder nehmen massiven Schaden, wenn ihnen das Lernen mit Gleichaltrigen genommen wird“, so Zeliska. Er erinnert an die Folgen des ersten Lockdowns: „Gerade für jüngere Kinder ist ein ordentlicher Unterricht über digitale Kanäle kaum machbar. Sie brauchen die Unterstützung ihrer Eltern, die selbst zwischen Homeoffice und Alltagsbewältigung gefordert sind. In manchen Familien fehlt der nötige Platz oder auch das notwendige Wissen und die Fähigkeit, um den Lehrstoff zu vermitteln. Es ist zu befürchten, dass manche Kinder, die schon durch den ersten Lockdown zurückgefallen sind, bei einer weiteren Schulschließung endgültig den Anschluss verlieren.“

