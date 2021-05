Die Kommission hat am Donnerstag die bisher vier Farben auf der Corona-Ampel um eine fünfte ergänzt: Gelbgrün bedeutet ein "geringes Risiko", das derzeit nur im Burgenland herrscht

BURGENLAND. Landeshauptmann Doskozil sieht den burgenländischen Weg bestätigt. Die Impf- und Teststrategie wirke, die Entwicklung sei sehr erfreulich. "Die weiter sinkenden Zahlen zeigen, dass die bereits vollzogenen Öffnungsschritte keine negativen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen im Burgenland haben. Das wird auch durch die ersten Ergebnisse der Modellstadt-Studie von Prof. Dr. Hutter untermauert – die Erhebungen zeigen, dass die Lockerungen keinen Anstieg der Infektionen erkennen lassen“, so der Landeshauptmann.

Niedrigste 7-Tages-Inzidenz in Österreich

Das Burgenland hat derzeit die niedrigste 7-Tages-Inzidenz (21,4) in ganz Österreich und ist als erstes Bundesland in der Corona-Ampel auf „Gelbgrün“ geschaltet worden. Das damit verbundene "geringe Risiko" hängt auch damit zusammen, dass die Gesamtzahl der aktuell COVID-19-Positiven auf 104 gesunken ist. Die restlichen Bundesländer leuchten mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg (beide Orange) in der gelben Farbe.

Doskozil rechnet mit weiteren Öffnungsschritten

Hans Peter Doskozil geht davon aus, dass dieser österreichweit positiven Entwicklung auch in der Landeshauptleutekonferenz am heutigen Freitag Rechnung getragen wird und weitere Öffnungsschritte folgen. "Vor allem die Verlängerung der Sperrstunde für Kultur, Tourismus und Gastronomie ist erforderlich, damit die Menschen die langersehnten Öffnungen in einer möglichst sicheren Umgebung genießen können“, sagt der Landeshauptmann.