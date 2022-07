Ab September wird Schattendorf Pflegestützpunkt für die Versorgung und Betreuung der Gemeinden Draßburg, Baumgarten, Schattendorf, Loipersbach, Marz und Rohrbach. 22 neue Familien-Chalets bieten Familien ein privates Urlaubs-Zuhause in der Sonnentherme Lutzmannsburg. Regenbogen-Zebrastreifen vor der Basilika in Frauenkirchen aufgemalt. Das Hydraulik- und Ladetechnikunternehmen Dunst in Grafenschachen investiert rund 15 Millionen Euro in den Bau einer neuen Firmenzentrale.

Schattendorf wird Pflege-Stützpunkt für sechs Gemeinden

Eröffnung der Thermen-Chalets im September

Regenbogen-Zebrastreifen vor der Basilika in Frauenkirchen

305 Neuinfektionen, aktuell 3.275 Infizierte

Autofahrt endete bei Oberwart im Straßengraben

Spatenstich für neue Firmenzentrale in Grafenschachen