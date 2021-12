In Jennersdorf demonstrierten Impfpflicht-Gegner. In Oberwart wurde ein Forstarbeiter von einem Baum eingeklemmt. Röntgen ist in Frauenkirchen wieder möglich. In Stoob hat ein Second Hand Shop eröffnet. Drei Brüder wurden in Mattersburg der nationalsozialistischen Wiederbetätigung für schuldig gesprochen.

Sperrstunde für Gastronomie ist gefallen

Wohnhausbrand am Esterházysee in Trausdorf

Röntgen Frauenkirchen wieder in Betrieb

Schuldspruch für drei Brüder aus dem Bezirk Mattersburg

Second Hand Shop in Stoob eröffnet

Forstarbeiter von Baum eingeklemmt und schwer verletzt

Neue Dorfchronik für Tobaj und Hasendorf

Impfpflicht-Gegner demonstrierten in Jennersdorf