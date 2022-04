Im Landtag in Eisenstadt wurde am Donnerstag das von der SPÖ angekündigte "Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz" beschlossen. Die besten Nachwuchs-Spengler des Burgenlands zeigten beim Landeslehrlingswettbewerb in der Berufsschule Mattersburg ihr Können. Nur zehn Sekunden brauchte Paul um Lena Meyer-Landrut, Michi & Smudo, Wincent Weiss und Alvaro Soler bei "The Voice Kids" mit seiner tollen Stimme zum "Buzzern" zu bewegen. Die Verhanldungen um die Eigentumsrechte von Kunstobjekten der Esterházy-Schatzkammer von der Burg Forchtenstein werden erneut geführt.

Frau kam auf Campingplatz in Oggau ums Leben

Frauen-Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf

Razzia gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität

SPÖ beschloss Beschleunigungsgesetz

Lehrling aus Golser Betrieb bester Spengler des Landes

Heilige Messe aus dem Steinbruch St. Margarethen

Kinderfreunde verteilen Spielzeug-Ausleih-Kisten

Eisenstädter (14) sorgt bei "The Voice Kids" für Gänsehaut

Verhandlungen um Eigentumsrechte werden erneut geführt

"Falstaff" kürt Stegersbacher "Larimar" zum besten Hotel im Burgenland

„Der Verbraucher soll in Zukunft auch Erzeuger sein“

Hohe Treibstoffpreise gefährden Nahversorgung & Lieferketten