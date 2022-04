Nicht nur politisch gab es diese Woche im Burgenland einige Aufreger – in Gattendorf hat sich ein tragischer Todesfall ereignet, in Wimpassing wollten Einbecher einen Bankomaten aufknacken, in Pinkafeld wird ein zurückgetretener Direktor mit Vorwürfen konfrontiert, ein Oberwarter Unternehmer cashte bei 2 Minuten 2 Millionen 150.000 Euro ab und das Kult-Lokal U4 bietet dem Landeshauptmann einen DJ-Job an. Klick dich hier durch die wichtigsten Meldungen der Woche

Einbruch im Gemeindeamt Wimpassing

Fritz Ostermayer schrieb Filmmusik zu bestem Spielfilm

Brauerei in Heugraben die beliebteste im Burgenland

Turbulenzen und Gerüchte um Rücktritt des Schuldirektors

Erste Beschäftigungsbewilligung für Ukrainerin

Doch kein Lokalverbot für Doskozil im Kult-Club U4

Junge Burgenländerin entkam Schwerverbrecher

"Der Bockerer" zum 50 Jahr-Jubiläum

ÖVP sieht Burgenland als "eine Art Geheim-Staat"

„Habe von Anfang an gesagt, dass ich korrekt gehandelt habe“

Vermisste in Gattendorf starb durch Ertrinken

Disput um Mindestlohn in der Großgemeinde

150.000 Euro für Amadeus Linzer und "Vitablick"

Eisenstädter Talent stürmt ins "The Voice Kids"-Halbfinale