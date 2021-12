Heute war im Burgenland viel los. Ein Student am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt belegt den ersten Platz bei einem Kompositions-Wettbewerb in Russland. Miss Europe war zu Besuch in einem Modeatelier in Stoob. In Neusiedl am See und Jennersdorf wurde das Budget für 2022 festgelegt. 16 Pfarrer versammelten sich zum Krippenspiel in Kitzladen.

Kerze verursacht Gartenhausbrand

Hecher erreicht ersten Platz bei Kompositionswettbewerb

Jennersdorfer Gemeinderat gibt Budget für 2022 frei

Miss Europe zu Besuch im Modeatelier Mohapp

Gemeinderat beschließt ausgeglichenes Budget 2022

Pkw rollte fahrerlos in ein Bachbett - Feuerwehren im Einsatz

Oberdorfer Patrick Farkas wechselt vom FC Luzern zum TSV Hartberg

Evangelisches Krippenspiel mit 16 Pfarrern aus dem Burgenland