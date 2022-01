Was sich heute im Burgenland getan hat? Einiges. In Minihof-Liebau musste die Feuerwehr einen Brand löschen; in Oberpullendorf hat ein neuer Bürgermeister sein Amt angetreten; für Gols wurde ein neuer Bürgermeister designiert; die Energie Burgenland hat ihre neue Wärmepumpen-Strategie vorgestellt.

Brand in Minihof-Liebau ging von Sauna aus

Brandstätter für Nachfolge in Gols nominiert

"Freue mich auf diese neue, anspruchsvolle Aufgabe"

"2G"-Regel im Handel funktioniert im Bezirk Oberwart

„Der PumpenPeter kümmert sich um alles“

FC Südburgenland startete ins Frühjahrstraining