Heute hat sich im Burgenland viel getan. Der Täter, der eine Bank in Rohrbach überfallen hat, ist noch auf freiem Fuß. Heute hat die Polizei Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Der Bezirk Oberpullendorf ist Impfvorreiter in ganz Österreich. Der Schlepper, der auf einen Soldaten geschossen hat, wurde festgenommen. Aufgrund des "Regionalen Strukturplan Gesundheit 2025" gibt es in einigen Spitälern Umstrukturierungen.

Polizei sucht Täter mit Bildern aus der Überwachungskamera

Synergien im HNO-Bereich und Roboter-Chirurgie

Bezirk Oberpullendorf ist Impfvorreiter

Verdächtiger Schütze von Eberau in Ungarn gefasst

Schwerpunkte sind Augenheilkunde & Geburtenstation

Land Burgenland steigt in den sozialen Wohnbau ein

Starterpakete für Schülerinnen im Nordburgenland

Schwerpunktspital für das Nordburgenland