Heute war im Burgenland einiges los. Ein Mann stürzte in Potzneusiedl von einem Windrad und verstarb noch an Ort und Stelle. Bei der Baustelle des neuen Krankenhauses Oberwart gab es einen Einbruchsdiebstahl, ebenso in einer Tierarztpraxis im Bezirk Mattersburg. Der Schnee sorgte für mehrere Unfälle im Burgenland.



Mann nach Absturz von Windrad verstorben

Einbruchsdiebstahl bei Baustelle des neuen Spitals

Verena Eberhardt mit ersten Rennen zufrieden

Zwei Schulen in St. Michael wegen Corona gesperrt

Wegen Schneefall von der Straße abgekommen

Fahrzeugbergung - Auto rutschte in Graben

Ein Elternverein zieht Bilanz