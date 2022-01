Heute hat sich im Burgenland viel getan. Die Eislauf-Saison am Neusiedler See liegt in der Schwebe. Ein Termin für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl steht fest. Der Tourismus im Mittelburgenland konnte 2021 wieder etwas durchatmen. Bocksdorf aus dem Bezirk Güssing bekommt eine eigene Postleitzahl. Die gefundenen Skelette in St. Margarethen stammen aus dem 13. Jahrhundert.



Eislauf-Saison am Neusiedler See wankt

Skelette stammen aus dem 13. Jahrhundert

Opposition fordert Lösung bei Kinderbetreuung

Verbandspräsident Herwig Haunschmid besuchte Nico Wiener

Bocksdorf bekommt eigene Postleitzahl

2021 wieder mehr Gäste im Mittelburgenland

Burgenländer wählen am 2. Oktober Bürgermeister und Gemeinderäte