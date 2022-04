Das BRG Oberschützen schafft nach spannendem Finale gegen das Theresianum Eisenstadt den Landessieg im Futsal Schülercup.



Die Verhandlungen um die Eigentumsrechte von Kunstobjekten der Esterházy-Schatzkammer von der Burg Forchtenstein gehen in die nächste Runde.



Ein Burgenländer wurde im Internet mit einem wahren Geldregen gelockt.



Die Corona-Neuinfektionen gehen leicht zurück.



Unterfrauenhaid steigt beim „Jugendtaxi“ ein.



Der Hochwasserschutz am Siebenbründlbach nimmt Gestalt an.



Der SPÖ Landtagsklub tourte mit einer Infokampagne durch den Bezirk Neusiedl am See.



Das Outlet Center in Parndorf und XXXLutz in Zurndorf investieren in große Photovoltaikanlagen.



In Eisenstadt gibt es eine neue Haltstelle für den Stadtbus.



Und Busunternehmer Wolfgang Werderits berichtet über seine Hilfstour für ukrainische Flüchtlinge.

BRG Oberschützen Schülerliga-Landessieger nach Penaltyschießen

Verhandlungen um Eigentumsrechte werden erneut geführt

42,6 Millionen Euro: Burgenländer mit Geldregen gelockt

Unterfrauenhaid steigt beim „Jugendtaxi“ ein

667 Neuinfektionen, kaum neue Impfungen

Hochwasserschutz am Siebenbründlbach nimmt Gestalt an

Hergovich: "Ungerechte Bezahlung in drei Gemeinden"

Outlet Center und XXXLutz installieren Photovoltaik

Fanny fährt jetzt zum E_Cube

Über 600 Flüchtlinge mit Bussen aus der Ukraine geholt