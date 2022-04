300 ukrainische Kinder besuchen burgenländischen Schulen. 2021 sind die Wohnungsverkäufe laut REMAX im Durchschnitt um über 10 Prozent gestiegen. Das Frauen-Nationalteam gastiert zur Länderspielvorbereitung wieder in Bad Tatzmannsdorf. Kinderfreunde verteilten Spielzeug-Ausleih-Kisten am weppersdorfer Spielplatz. Ein vierzehnjähriger Eisenstädter sorgt bei "The Voice Kids" für Gänsehaut. Lukas Vendler hat sich als Ranger dem erforschen verschiedenster Arten verschrieben, wir haben mit ihm ein Interview geführt.

Lehrling aus Golser Betrieb bester Spengler des Landes

Verkäufe im Bezirk Mattersburg fast gleich geblieben

300 ukrainische Flüchtlinge in burgenländischen Schulen

Kinderfreunde verteilen Spielzeug-Ausleih-Kisten

"Vogelzug findet ganzes Jahr über statt"

Lukas Faulhammer tritt als Bürgermeisterkandidat an

688 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

Eisenstädter (14) sorgt bei "The Voice Kids" für Gänsehaut

Frauen-Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf