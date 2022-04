Im Rahmen einer polizeilichen Aktion gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität wurden in zwölf EU-Staaten Hausdurchsuchungen und Razzien durchgeführt, darunter auch im Burgenland. Nach einem Umbau wurde der Bahnhof Gols heute feierlich eröffnet. Die ÖVP Güssing währt sich und will rechtliche Schritte gegen die Ablehnung der Volksbefragung ergreifen. Anlässlich 800 Jahre Marktgemeinde Markt St. Martin wurden 800 Bäume gepflanzt. Eier-Produzenten im Bezirk Oberpullendorf schlagen Alarm: Die Preissteigerungen sind enorm. Glasfaser im Vormarsch: Durch ein modernes Glasfasernetz soll das Gewerbegebiet Kemeten weiter aufgewertet werden. Und in Deutsch Schützen hat ein Storchenpaar ihr neues Nest bezogen.

Razzia gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität

Ultraschnelles Internet für Industrie und Unternehmen

SPÖ will stärker, jünger und weiblicher werden

Neuer Bahnhof Gols feierlich eröffnet

Storchenpaar in neues Nest beim Nachbarn übersiedelt

800 Bäume anlässlich Jubiläum geplanzt

SPÖ beschloss Beschleunigungsgesetz

ÖVP beharrt auf Volksbefragung für Güssing

"Futterpreis hat sich verdoppelt"

Rudolf Guggenberger ist Gewinner der Impflotterie

SPÖ Riedlingsdorf startet Ortsumfrage