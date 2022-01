Ab Dienstag gilt in gesamt Österreich die neue Vignette. Ist man ohne auf einer Schnellstraße oder Autobahn unterwegs, droht eine Geldstrafe von mindestens 120 Euro.

BURGENLAND. Die Marillen-farbige Vignette muss sich ab Dienstag auf der Windschutzscheiben der Autos befinden, die auf einer Schnellstraße oder Autobahn unterwegs sind. Wer nicht so auf das Picken steht, kann sich auch die digitale Vignette für die Straßen holen.

93,80 Euro kostet die Vignette 2022

Die Mautvignetten - egal ob das klassische Pickerl oder die digitale Variante - gibt es in allen sieben burgenländischen ARBÖ-Prüfzentren und den meisten Tankstellen. Für die Jahresvignette 2022 müssen Autofahrer 93,80 Euro bezahlen, Motorradfahrer 37,20 Euro. Die 2-Monats-Vignette für PKW kostet 28,20 Euro, die 10-Tages-Vignette 9,60 Euro. Der Preis für die 2-Monats-Vignette für Motorräder beträgt 14,10 Euro und für die 10-Tages-Vignette 5,60 Euro.

„Ab 1. Februar gilt nur noch die marillen-farbige Mautvignette, das alte apfelgrüne Pickerl hat dann endgültig ausgedient“, erinnert ARBÖ-Landesdirektorin Gabi Rittenbacher.

Portable Kontrollgeräte werden eingesetzt



Neben den Kontrollen der Mautaufsichtsorgane auf den Straßen sind in Österreich mehr als 100 Autobahnabschnitte mit Kontrollkameras ausgerüstet. Diese überwachen die korrekte Mautentrichtung an allen Fahrzeugen. Zusätzlich werden auch portable Kontrollgeräte eingesetzt, die an jeder Autobahn und Schnellstraße aufgestellt werden können.

„Wer ohne einer gültigen Vignette von den Mautsheriffs der ASFINAG erwischt wird, zahlt mindestens 120 Euro und muss für das Benutzen der Autobahn und Schnellstraßen zusätzlich eine Ersatzvignette kaufen“, so die ARBÖ-Landesdirektorin.

