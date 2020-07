Genussurlaub mit Freunden oder Familie – und das ganz unter sich – in einer der exklusivsten Location der Region Südost-Steiermark! Die luxuriöse Winzervilla im steirischen Klöch steht für absolut privates Urlaubsgefühl mit Pool, Wellness, Fitness und Weinkeller. Die umliegenden Weinberge, der Golfplatz und der Thermenort Bad Radkersburg sind die perfekte Ergänzung für eine Sommerauszeit.

Mediterrane Leichtigkeit, sprudelnde Thermalquellen und gelebte Weinkultur zeichnen das Weinbaugebiet Vulkanland aus. Mittendrin, das charmante Örtchen Klöch, welches nicht umsonst als die Perle der Region bezeichnet wird. Benannt nach der gleichnamigen Weinrebe gilt die Region mit dem Traminer-Weinwanderweg, Weinberg-Radtouren und traumhaften Laufstrecken als Insider-Tipp für Aktiv- und Genussurlauber. Ein Muss ist ein Besuch in einer der zahlreichen Buschenschanken für eine Weinverkostung samt steirischer „Jaus´n“. Nur wenige Fahrminuten entfernt liegt der perfekt gepflegte Golfplatz Klöch mit seiner 27-Loch Golfanlage. Mildes Klima und viele Sonnenstunden sorgen bis spät in den Herbst hinein für unvergessliche Urlaubsmomente.

Genuss und Entspannung deluxe

Ein bisschen versteckt, aber doch mitten im Ortszentrum von Klöch, tut sich ein besonderes Platzerl auf. Zum Feiern, Entspannen oder einfach gemeinsam Sein mit Freunden oder der Familie. Völlig ungestört vom Rest der Welt, bietet die exklusiv buchbare Winzervilla mit vier Schlafzimmern Platz für bis zu acht Personen.

Foto: Winzervilla

hochgeladen von Franz Tscheinig

Mit viel Raffinesse und hochwertigem Design wurde hier ein exklusives Rückzugsrefugium der Premium-Klasse geschaffen. Drinnen wie draußen gibt es viel Platz zum Verweilen, vom Billardraum bis hin zur Weinbar. Ein großzügiger Außenpool samt Wellnessbereich stehen im Garten bereit, zu geselligen Stunden genießt man am offenen Kamin oder am Grill ein Gläschen Wein – am besten vom hauseigenen Weinkeller, der sogar „vom Arzt empfohlen“ wird.

Foto: Winzervilla

hochgeladen von Franz Tscheinig

Wenn nicht eine der verlockenden Gaststätten der Umgebung aufgesucht wird, finden man sich gerne in der voll ausgestatteten Luxus-Küche zum Essen ein. „Unsere gute Fee sorgt auf Wunsch für einen vollgedeckten Frühstückstisch oder andere Annehmlichkeiten“, empfehlen die Inhaber und Winzer, Familie Arzt. Zeit für sich und seine Lieben in ungestörter Atmosphäre – das ist Urlaub in der Winzervilla!

Foto: Winzervilla

hochgeladen von Franz Tscheinig

Kontakt: www.vomarztempfohlen.at