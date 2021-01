Das vom Historiker Herbert Brettl herausgegebene Buch „... verzeiht mir, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe“ lädt zu einer Zeitreise durch die wechselhafte Geschichte des Burgenlandes ein.

BURGENLAND. Mittels rund 230 Briefen, Berichten etc., geschrieben von Privatpersonen, Behörden und Institutionen, wird vielfach die individuelle Alltagsgeschichte aufgezeigt, in den regionalen Kontext gestellt und dabei die Wirkung von politischen und sozialen Veränderungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen dargelegt.

Neben Briefen, die jahrhundertelang das einzige Medium waren, mit denen man über große Distanzen Kontakte aufrechterhalten konnte, werden auch Telegramme, Telefondepeschen, Textnachrichten und Einträge in sozialen Medien herangezogen, um die bemerkenswerte Geschichte des Burgenlandes aufzuzeigen.

Bestellungen bei:

Herbert Brettl, Tel: 0699/10343226; Mail: herbert@brettl.at

oder im gut sortierten Buchhandel