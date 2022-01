Die ARBÖ- Techniker können auf ein arbeitsreiches Jahr 2021 zurückblicken. 9.500 Einsätze haben sie absolviert, das sind durchschnittlich 26 pro Tag.

BURGENLAND. Im Vergleich zu 2020 mussten die Techniker im abgelaufenen Jahr 6,6 Prozent mehr Panneneinsätze erledigen. Gut 1.650 Mal musste ein Fahrzeug in Folge einer Panne, eines Unfalls oder eines Defektes aufgrund eines technischen Gebrechens abgeschleppt werden, wenn es nicht mehr repariert werden konnte.

Pro Tag sind Die ARBÖ-Techniker durchschnittlich 26 Panneneinsätze und 550 Kilometer im gesamten Burgenland gefahren. Die Einsatzfahrzeuge haben dabei über 250.000 Kilometer zurückgelegt. 450 Mal mussten die ARBÖ-Techniker in der Nacht zu einem Panneneinsatz ausrücken. Das Ranking der Einsatzursachen führen streikende Batterien gefolgt von Elektronik-Problemen an.

„Die burgenländischen Autofahrer verlassen sich darauf, dass ihnen rasch von den ARBÖ-Pannenfahrern geholfen wird. Unsere Techniker haben meistens direkt am Einsatzort eine Lösung für jedes Problem. Ist Hilfe vor Ort nicht möglich, wird eine Abschleppung in das nächste ARBÖ-Prüfzentrum oder in eine Werkstatt organisiert“, berichtet Gerhard Graner, technischer Leiter des ARBÖ-Burgenland.