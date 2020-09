Das Vier-Sterne-Superior Familienhotel im Südburgenland bietet allen erdenklichen Luxus für einen unvergesslichen Familienurlaub.

Auf 125 Hektar und inmitten von unberührter Natur haben Karl J. Reiter und Nikola Reiter in Bad Tatzmannsdorf einen exklusiven Erholungsraum für jedes Alter geschaffen – das Reiters Reserve. Hier treffen zwei Hotels und Ferienkonzepte aufeinander. Während es im Supreme 5* Hotel adults only heißt, lädt das Finest Family 4*s Hotel zum gemeinsamen Familienurlaub ein und bietet den perfekten Rückzugsort vom hektischen Familienalltag.

Familienurlaub zum Festpreis

Als Österreichs bestes Familienhotel bietet das Finest Family 4*s zahlreiche Inklusivleistungen wie Kinderbetreuung, Wellness für die ganze Familie und diverse Verleihartikel für die kleinen Gäste. Frühstück und Mittagessen werden in Buffetform bereitgestellt, zu Abend wird ein mehrgängiges Menü serviert. Für die Kleinsten steht ganztägig ein HIPP-Babybuffet zur Verfügung. An oberster Stelle steht im Finest Familiy 4*s die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten, welche von den eigenen Höfen, Feldern und Gärten bezogen werden.

Endloser Spaß für die ganze Familie

Mit der inkludierten 12-Stunden-Kinderbetreuung in Kasimirs Kidsclub ab dem 6. Lebensmonat, ermöglicht das Familienhotel den Eltern eine wohlverdiente Verschnaufpause vom stressigen Alltag. Während sich ihre Schützlinge im Kidsclub austoben, finden die Eltern in der Thermalbadelandschaft oder im Pannonischen Saunadorf Entspannung und genießen wertvolle Zeit nur für sich. In Kasimirs Waterworld sind die Kinder ganz in ihrem Element: ein großes Becken samt Kletterwand, Rutsche und Indoor Wasserspielpark sorgen für pure Begeisterung. Im Sommer lädt ein eigener Outdoor Wasserspielpark zum Austoben und um die Wette rutschen ein.

Weitere Highlights des Familienhotels sind der 2000m2 Indoor-Spielbereich mit Softplayanlage, die neue Sport Arena mit Boulderhalle und der große Spielplatz im Außenbereich.

Im Reiters Reserve gibt es viele wundervolle Plätze zu entdecken. Über 400 Tiere warten auf einen Besuch und die eine oder andere Streicheleinheit. Mehrmals wöchentlich geht es mit den Tierpflegern auf Erkundungstour, hier erfährt man alles über die seltenen Tiere. Natürlich dürfen dabei Streicheleinheiten nicht fehlen.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Kurzurlaub für 2 Personen im Reiters Reserve Finest Family 4*s. Beantworten Sie die Gewinnspielfrage und mit etwas Glück genießen Sie schon bald einen entspannten Kurzurlaub.

Wie groß ist der Indoor-Spielbereich für Kinder im "Reiters Finest Family 4*s Familienhotel“?

www.reiters-reserve.at/finest-family

Buchung unter: +43 3353 8841 607

Reiters Reserve Finest Family 4*s

Am Golfplatz 4

7431 Bad Tatzmannsdorf