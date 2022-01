Das Burgenland liegt mit 17 Meldungen in der Ö3-Verkehrsstatistik auf Platz sieben im Bundesländervergleich. Platz eins belegt Niederösterreich mit 91 Geisterfahrern.

BURGENLAND. 388 Geisterfahrer werden im Jahr 2021 im Hitradio Ö3 gemeldet – das ist gegenüber 2020 ein Anstieg von 42 Meldungen oder 12 Prozent. Davon waren 17 Geisterfahrer im Burgenland unterwegs. Einer davon sogar mit dem Fahrrad. 2021 gibt es bei Geisterfahrerunfällen in ganz Österreich drei Tote, gab es keinen einzigen.

Beinahe Höchstwert erreicht

Die meisten Geisterfahrer gab es im Jahr 2008 im Burgenland. 18 Mal wurde 2008 im Ö3 eine Geisterfahrerwarnung im Burgenland ausgesprochen. 2005 gab es nur 5 Warnungen.

S31 an der Spitze

Auf dem burgenländischem Teilstück der S31 waren am meisten Geisterfahrer unterwegs. Acht mal wurde durch Ö3 Alarm auf dieser Strecke ausgerufen. Noch nie wurden in diesem Abschnitt in einem Jahr so viele Geisterfahrer gezählt wie 2021.

Mit dem Fahrrad auf die Autobahn

Ein besonderer Vorfall ereignete sich am 8.10. Auf der A4 zwischen Neusiedl und Gols war ein Radfahrer als Geisterfahrer unterwegs.

Das Bundesländer-Ranking im Detail

In den Klammern sind der Vorjahresrang und die Fälle aus dem Vorjahr angegeben.

1.(1.) Niederösterreich: 91 Meldungen (+36%; 2020: 67)

2.(2.) Steiermark: 80 Meldungen (+21%; 2020: 66)

3.(3.) Oberösterreich: 56 Meldungen (-14%; 2020: 65)

4.(6.) Tirol: 45 Meldungen (+50%, 2020: 30)

4.(4.) Kärnten: 45 Meldungen (+2%; 2020: 44)

6.(5.) Salzburg: 27 Meldungen (-16%; 2020: 32)

7.(8.) Burgenland: 17 Meldungen (+21%; 2020: 14)

8.(7.) Vorarlberg: 15 Meldungen (-29%; 2020: 21)

9.(9.) Wien: 12 Meldungen (+71%; 2020: 7)

Wieder deutlich mehr Geisterfahrerunfälle