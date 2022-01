Laut Novelle der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung sind digital erfasste Wohnzimmertests für Bereiche mit 3G-Regel wieder gültig.

BURGENLAND. Um drohenden Engpässen bei PCR-Tests entgegenzutreten, sind gratis Antigen-Selbsttest in einigen Bereichen, vor allem am Arbeitsplatz, wieder gültig. Pro Woche und Person sind jetzt 5 Antigen-Spucktests in Gemeindeämtern und BITZ erhältlich.

Digitale Plattform wieder aktiv

Das Land Burgenland hat sein Angebot zum digital überwachten Selbsttest wieder aktiviert. Über die Internetseite https://selftest.bgld-testet.at kann man sich mit seinen Daten registrieren und den Selbsttest mit digitaler Erfassung von zu Hause aus durchführen.

Vorgangsweise bleibt gleich

Zu jedem Selbsttestpackung bekommt man einen QR-Code, den man auf den Selbsttest kleben muss, um die Selbsttests möglichst fälschungssicher zu gestalten. Bei der Anmeldung auf der Onlineplattform erhält man außerdem einen dreistelligen Code, den man mit einem Stift gut leserlich auf den Test schreiben muss. Zur Überprüfung der Gültigkeit des Tests muss man ein Bild von seinem Selbsttest machen und auf der Webseite hochladen. Anschließend muss der Test mit einem Stift entwertet und ein zweites Foto gemacht werden. Wenn beide Bilder hochgeladen sind und die Gültigkeit des QR-Codes bestätigt ist, erhält man per E-Mail eine Bestätigung über das Testergebnis.

Ein Zertifikat über ein negatives Testergebnis berechtigt ausschließlich zum Betreten von Orten, an denen die 3G-Regel gilt, vorrangig am Arbeitsplatz.