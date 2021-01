Am Freitag, 15. Jänner 2021, war „Großimpftag“ in der fünf Krankenhäusern des Burgenlandes: Rund 1.120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhielten an diesem Tag die Schutzimpfung gegen CovID-19.

BURGENLAND. Nach einer Pilotphase vor einer Woche, bei der bereits 130 Personen geimpft worden sind, haben in den Spitälern nunmehr 1.250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die erste Teilimpfung bekommen.

In dieser ersten Phase waren vor allem jene dabei, die durch ihren Einsatzbereich einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, weil sie unmittelbar auch Corona-Patientinnen und -Patienten behandeln, pflegen und betreuen. Parallel dazu laufen auch die Impfungen in den Altenwohn- und Pflegeheimen weiter.

„Spitals-Mitarbeiter haben Unglaubliches geleistet“

LR Leo Schneemann zeigt sich über den reibungsfreien Start in den Spitälern zufrieden. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, in den CoViD-Stationen und Intensivstationen, haben in den vergangenen Monaten Unglaubliches geleistet. Ihr Engagement trägt maßgeblich dazu bei, die Versorgung in unserem Gesundheitssystem sicherzustellen. Daher haben wir nun begonnen, diese Personengruppe zuerst gegen Corona zu impfen“, so Schneemann.

„Haben noch eine Warteliste“

Hubert Eisl, Geschäftsführer der Burgenländischen Krankenanstalten (KRAGES) weist darauf hin, dass in den vier Krankenhäusern bereits 46 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft werden konnten. „Mit dem verfügbaren Impfstoff werden wir bis Montag rund 50 Prozent erreichen. Wir freuen uns auf eine nächste Lieferung, wir haben noch eine Warteliste“, so Eisl.

„Interesse übertrifft die Erwartungen“

Robert Maurer, Gesamtleiter des Spitals der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, freut sich ebenfalls über einen erfolgreichen Impftag. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen ein enorm hohes Verantwortungsbewusstsein, für sich, ihre Angehörigen und gegenüber unseren Patientinnen und Patienten. Das Interesse, sich impfen zu lassen, übertrifft die früheren Erwartungen bei weitem – quer über alle Berufsgruppen“, meint Maurer.

Die bisherigen CoViD-19-Impftage im Detail:

Freitag, 8. Jänner 2021 (Pilottag)

KH der Barmherzigen Brüder Eisenstadt: 60 Impfungen

KH Oberwart (KRAGES): 68 Impfungen

Freitag, 15. Jänner 2021

KH Eisenstadt: 200 Impfungen

KH Oberwart: 302 Impfungen

KH Oberpullendorf (KRAGES): 242 Impfungen

KH Güssing (KRAGES): 210 Impfungen

KH Kittsee (KRAGES): 162 Impfungen

Plan für Montag, 18. Jänner 2021

KH Eisenstadt: ca. 240 Impfungen

KH Oberwart: ca. 100 Impfungen

KH Güssing: ca. 25 Impfungen

Im KH Oberpullendorf und im KH Kittsee sind die ersten Runden abgeschlossen.

Das KH Eisenstadt erwartet nächste Woche zusätzlich weitere 120 Impfdosen und wird diese unmittelbar nach Lieferung verimpfen.

Alle bisher geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der burgenländischen Spitäler erhalten drei Wochen nach der ersten Teilimpfung die zweite.