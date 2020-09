HPE ist ein Verein, der Hilfe für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter anbietet.

BURGENLAND. Die Mitglieder des Vereins haben erlebt wie es ist, wenn ein Mensch, der einem wichtig ist, psychisch krank ist. Mit diesem Wissen wollen sie anderen helfen, sich in dieser schwierigen Situation weniger alleine und ohnmächtig zu fühlen.

Kostenlos und vertraulich

Es werden telefonische oder persönliche Beratungen und Selbsthilfegruppen angeboten. Diese gestalten sich sehr unterschiedlich. Es kann all das zur Sprache kommen, was Sorge bereitet und worüber die Gesprächspartner reden wollen. Der Austausch ist, so wie die Teilnahme an den Selbsthilfegruppen auch, kostenlos und vertraulich.

Angehörige müssen auf sich selbst achten

In den Gesprächen wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass auch Angehörige auf sich selbst achten. Die Beratenden haben selbst erlebt, wie schwer es ist, diese Aufforderung zu beherzigen. Hier spielt der Zeitfaktor eine große Rolle. Als Angehörige wächst man mit der Aufgabe und lernt gemeinsam immer besser mit der Situation umzugehen.

Keine Schuldgefühle

Sehr hilfreich ist die Erkenntnis, dass man als Angehörige die Krankheit nicht verursacht bzw. sie auch nicht heilen kann. Man kann nicht mehr tun, als sich damit zurechtzufinden. Schuldgefühle sind jedenfalls fehl am Platz. Sie rauben nur die Energie – ohne der erkrankten Person zu helfen.

Herausforderung „Corona“

Corona war eine besondere Herausforderung in Zusammenhang mit psychischer Erkrankung. Viele Erkrankte erlebten große Ängste, fühlten sich von einem unsichtbaren Gegner bedroht, mussten sich an Maßnahmen wie Abstand halten und Mund-Nasenschutz gewöhnen. Betreute Einrichtungen, die ihnen Struktur und Halt gaben, hatten geschlossen, Kontakt zu vertrauten Menschen konnte oft nicht stattfinden. Auch die Abteilungen in den Krankenhäusern standen nur eingeschränkt zur Verfügung. Die Verwandten und Freunde hatten, neben den eigenen Sorgen mit Corona, noch zusätzlich die Aufgabe, die Kranken zu beruhigen, ihnen mit Rat und Hilfe beizustehen und Betreuer und manchmal auch Quartiergeber zu sein. Eine wahrlich intensive Zeit.

Erholung für Angehörige

Viele erschöpfte Angehörige benötigen nun dringend Erholung. Daher bietet HPE seinen Mitgliedern an, die Kosten für zwei Nächtigungen in einer Pension im Nordburgenland zu übernehmen.

