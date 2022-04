Blitzschnelle Reaktion. Richtige Gefahreneinschätzung. Flucht mit Risiko. Drei Kriterien, durch die eine 23-jährige Burgenländerin einem Schwerverbrecher in letzter Sekunde entkommen konnte. Zwei andere Frauen verletzte der Kriminelle mit einem Messer. Bei den Überfällen kam es zu Raub, Erpressung und versuchter Vergewaltigung. Der Täter ist in Haft. „Drei Fälle konnten wir klären. Wir suchen weitere Opfer des Mannes“, bittet Chefinspektor Josef Deutsch von der NÖ-Kriminalabteilung um Mithilfe der Bevölkerung.

PARNDORF. Ihr Instinkt bewahrte die 23-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See vor Schlimmeren. Auch wenn sie das Schockerlebnis nie vergessen wird können, blieb sie bei dem Angriff unverletzt. Und so kam es zu dem dramatischen Vorfall.

Der Beschuldigte war in Parndorf hinter einer 23-jährigen Burgenländerin her.

„Die junge Frau befand sich in einem Zug von Wien nach Parndorf. Im Abteil saß ihr ein Mann gegenüber, der sie permanent beobachtete. Sie nicht mehr aus den Augen ließ“, schildert Chefinspektor Deutsch. „Der ständige Blickkontakt beunruhigte die 23-jährige Burgenländerin zunehmend.“

Das Opfer rannte ohne sich umzublicken

Verstärkt wurde das unangenehme Gefühl dadurch, dass der Unbekannte ihr auch körperlich immer näher kam. Im Wissen, dass hier etwas nicht stimmt, verließ die junge Frau im Zielbahnhof Parndorf fluchtartig den Zug. Ohne sich umzublicken, rannte sie in die Park&Ride Anlage. Sprang in ihr Auto und versperrte die Türen von innen. Im selben Moment zerrte der „Mann vom Zug“ bereits an der Fahrerseite ihres Wagens. Nach ein paar Versuchen rannte er auf die Beifahrerseite und riss dort am Griff.

Während die Frau per Handy ihre Mutter anrief, startete sie den Wagen. Und gab auf Anraten ihrer Mama Gas. Eine riskante Flucht, da die Scheiben vereist und dadurch die Sicht massiv eingeschränkt war. Aber die einzige Chance, dem Unbekannten zu entkommen.

Mehrfach vorbestrafter Schwerverbrecher

Dass das die richtige Reaktion war, zeigt sich daran, um wem es sich bei dem Täter handelte. Einem mehrfach wegen Sittlichkeits-, Gewalt- und Eigentumsdelikten vorbestraften 49-jährigen Slowaken, der erst zwei Monate vor dem versuchten Überfall aus dem Gefängnis entlassen worden ist.

Die Tatwaffe des Verbrechers. Damit wurden zwei Frauen verletzt.

Rund eine Woche nach Parndorf schlug der Schwerverbrecher im Bahnhofsbereich Wien-Hütteldorf zu. Dort attackierte er eine junge Dame, ebenfalls in einer Park&Ride-Anlage beim Besteigen ihres Autos. Da sich das Opfer jedoch vehement wehrte und lautstark schrie, packte er es von hinten und zückte ein Messer. Während eines Kampfes fügte er der 29-jährigen Frau eine Schnittwunde am Hals zu. Trotz der Verletzung schrie das Opfer weiter um sein Leben und schlug mit Leibeskräften um sich. Irgendwie schaffte es die Frau, sich aus der Umklammerung zu lösen, sprang in den Wagen, versperrte die Türen, gab Gas und fuhr davon.

Frau sprang aus fahrendem Auto

Zwei Tage später eskalierte ein weiterer Überfall in Niederösterreich. Im Bereich des Schwechater Bahnhofes bedrohte er wieder eine Frau mit seinem Messer. Stieß sie in den Wagen, fügte ihr Schnittverletzungen an den Händen zu und setzte sich auf den Beifahrersitz. Rund eineinhalb Stunden lang zwang er sein 38-jähriges Opfer zu Fahrten Richtung Wien und retour Richtung Bruck an der Leitha. Es kam zu Bargeldforderungen sowie sexuellen Bedrängungen. Da sich die Gefahr für das Opfer immer mehr zuspitzte, sprang die Frau in einer Kurve, bei niedrigem Tempo, aus dem fahrenden Auto und rannte davon. Als der führerlose Wagen gegen einen anderen Pkw prallte, nahm der Verbrecher Geldbörse und Handy seines Opfers und flüchtete ebenfalls zu Fuß.

Gibt es weitere Opfer des 49-jährigen Jaroslav Z. ?

Während einer Großfahndung mit Streifenpolizisten, Sondereinheiten, Kriminalbeamten und Diensthunden konnte der 49-jährige Jaroslav Z. gestellt und verhaftet werden. Im Verhör zeigte sich der Beschuldigte großteils geständig. Als Motiv für seine Straftaten nannte er seine Drogensucht und die damit verbundenen finanziellen Probleme.

Verdacht auf weitere Opfer

Da der Verdacht nahe liegt, dass es noch weitere Opfer gibt, und zwar im Zeitraum Ende November 2021 bis 7.2.2022, hat die STA Wien um die Veröffentlichung der Fahndungsfotos ersucht. Chefinspektor Josef Deutsch: „Wir bitten alle Personen sich zu melden, die von dem Mann bedroht worden sind beziehungsweise er ihnen zu nahe gekommen ist. Das gilt generell für alle seltsamen Wahrnehmungen im Bereich von Park & Ride Anlagen“.

Informationen an jede Polizei-Dienststelle

Informationen an jede Polizei-Dienststelle oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefon-Nr. 059133 30-3333. Die Ermittlungen und Nachforschungen sind derzeit noch voll im Gange. (Der Verhaftete wird der hier angeführten Verbrechen beschuldigt. Für ihn gilt, bis zur Verurteilung durch ein ordentliches Gericht, die Unschuldsvermutung.)