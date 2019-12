Die Österreichischen Brandverhütungsstellen warnen vor weihnachtlichen Brandkatastrophen und geben Tipps zu deren Vermeidung

BURGENLAND. Österreichweit werden jedes Jahr rund 1.000 Brände durch offenes Licht und Feuer ausgelöst. Etwa 60 Prozent aller durch Kerzen ausgelösten Brände entstehen in den Monaten November, Dezember und Jänner. Lässt man den November unberücksichtigt, entsteht immer noch rund die Hälfte dieser Brände in den Wochen rund um Weihnachten.

Zwei Kardinalfehler

In den meisten Fällen handelt es sich um das unbeaufsichtigte Brennenlassen von Kerzen und/oder um zu geringe Sicherheitsabstände der Kerzenflammen zu brennbaren Materialien. Treffen beide Kardinalfehler zusammen, ist die Brandkatastrophe perfekt. Letztlich handelt es sich also fast immer um mangelnde Vorsicht und Leichtsinn, die die Brände verursachen. Soweit die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: genau deswegen lassen sich sehr viele dieser Brände mit sehr einfachen Maßnahmen vermeiden.

Sicherheitstipps für die Vorbereitung

Christbäume bis zum Fest möglichst im Freien aufbewahren und das Schnittende in Wasser oder Schnee stellen

Beim Aufstellen des Christbaums keine leicht brennbaren Unterlagen (Papier, Leintuch o. ä.) verwenden

Den Christbaum immer standsicher aufbauen, nötigenfalls Abspannung verwenden

Immer einen Kübel Wasser oder noch besser einen Feuerlöscher in der Nähe haben

Sicherheitstipps beim Anzünden der Christbaumkerzen

Brennende Kerzen auch nicht für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen

Kinder oder auch Haustiere in einem Raum mit brennenden Christbaumkerzen nicht unbeaufsichtigt lassen

Auf möglichst große Abstände zwischen Kerzen und allen brennbaren Materialien (Christbaumzweige, Christbaumschmuck usw.) achten

Gleichzeitig auf ausreichende Abstände der Christbaumzweige zu brennbaren Einrichtungsgegenständen (Vorhänge und dgl.) achten

Spritzkerzen müssen unbedingt frei sowie ohne Berührung von Ästen und Christbaumschmuck hängen

Christbaumschnee aus Spraydosen nicht bei brennenden Kerzen benützen

Alarmieren - Retten - Löschen

Haben die Flammen erst einmal auf den Baum übergegriffen, kann sich dieser in nur zehn Sekunden im Vollbrand befinden – nur wenige Augenblicke später steht dann das ganze Zimmer in Flammen.

Durch die rasante Brandausbreitung gilt bei einem Christbaumbrand immer der Grundsatz Alarmieren - Retten - Löschen. "Wenn der Christbaum erst einmal in Vollbrand steht, machen eigene Löschversuche kaum mehr Sinn. Dann ist es wichtig, den Raum zu verlassen, wenn möglich die Türe zu schließen, die Feuerwehr zu rufen, die eigene Familie in Sicherheit zu bringen und die Nachbarn zu warnen“, heißt es von den Österreichischen Brandverhütungsstellen.