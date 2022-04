„Geld her, oder ich prügle dich k. o.“, brüllte der Täter. „Gib mir dein Geld. Sofort!“ untermauerte er seine Drohung. Dann flogen die Fäuste. Es kam zu einem wilden Kampf auf offener Straße. Trotz Verletzungen befreite sich das 16-jährige Opfer. Ergriff die Flucht. Schrie um Hilfe. Kurz verfolgt vom Räuber, ehe der abbremste und verschwand. Der junge Bursche kam mit diversen Verletzungen, Blessuren und einem Schrecken fürs Leben davon. Die Polizei fahndet nach dem Verbrecher und bittet die burgenländische Bevölkerung um Hinweise.

NEUNKIRCHEN. Joggen ging ein 16-jähriger Niederösterreicher im Ortsgebiet von Neunkirchen. Es war gegen 20 Uhr, als er die Freilandgasse entlang lief. Bei rund 10 Grad und Nieselwetter. Die Dunkelheit brach bereits herein. Nichtsahnend näherte er sich einigen geparkten Autos. Als plötzlich, wie aus dem Nichts, ein schwarz gekleideter Kapuzen-Täter zwischen den Fahrzeugen hervorsprang.

Kapuzen-Täter schlug mit Faust mehrmals zu

Der wild gestikulierende Verbrecher machte schnell klar, dass er Geld will. Geriet in Rage, als der junge Bursche nicht sofort reagierte. Heischte ihn an und geriet völlig außer Kontrolle. Wie von Sinnen stürzte sich der Räuber auf den 16-Jährigen. Schlug auf ihn ein. „Ich habe kein Geld mit. Lass mich!“, flehte das Opfer um Gnade. In dem Moment versetzte der Kriminelle dem jungen Niederösterreicher mit der Faust mehrere Schläge.

Heftiger Kampf auf offener Straße

In Todesangst reagierte der Bursche mit heftiger Gegenwehr. Riskant, weil nicht klar war, ob der Täter bewaffnet ist. Aber wohl die einzige Chance, um nicht brutalst zusammengeschlagen zu werden. Begleitet wurde der heftige Kampf auf offener Straße von lauter Schreierei. Verzweifelte Hilferufe des 16-Jährigen gellten durch die Dämmerung.

Verbrecher verschwand im urbanen Dickicht

Schließlich konnte sich der Bursche befreien und lief davon. Gehetzt und verfolgt vom Räuber. Über mehrere Meter hinweg heftete sich der Verbrecher an die Fersen des Niederösterreichers, ehe der Täter in unbekannte Richtung flüchtete und im urbanen Dickicht der Stadt verschwand.

Trotz Alarmfahndung der Polizei konnte der Täter entkommen.

Opfer verletzt • Alarmfahndung der Polizei

Das Opfer wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in eine Spital gebracht. Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung der Polizei blieb erfolglos. Zeitpunkt des Raubüberfalles war der 17. März 2022 gegen 20 Uhr statt. Trotz intensiver Erhebungen gab es bis jetzt kaum verwertbare Spuren zum Verbrecher.

Weitere Überfälle befürchtet

Aufgrund der brutalen Vorgangsweise und weil er ohne Beute blieb, besteht seitens der Kriminalpolizei der begründete Verdacht, dass der Täter vor weiteren Überfällen nicht zurückschreckt. Deshalb entschieden sich Fahnder vor wenigen Tagen zur Anfertigung eines Phantombildes, zumal der 16-Jährige eine gute Personenbeschreibung abgeben konnte.

Krimineller ins Burgenland geflüchtet?

„Es ist nicht auszuschließen, dass der Gesuchte ins benachbarte Burgenland geflüchtet oder dort sogar zu Hause ist“, resümiert Bezirkskommandant, Oberstleutnant Johann Neumüller. „Deshalb bitten wir die burgenländische Bevölkerung um Hinweise“. Informationen nimmt jede Polizei-Dienststelle entgegen bzw. können diese direkt an die Polizeiinspektion Neunkirchen gerichtet werden, unter der Telefonnummer 059133-3350.

Beschreibung vom Narbengesicht-Räuber

Täterbeschreibung: Zirka 17 – 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, dunkler Teint, dunkle, nackenlange Haare und eine auffällige Narbe vom Haaransatz verlaufend bis oberhalb der rechten Augenbraue. Der unbekannte Mann sprach Deutsch mit ausländischem Dialekt. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzensweater, einer schwarzen Cargo-Hose und schwarzen Sneakers mit weißer Sohle.