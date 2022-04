Unmoralische Angebote statt Gutmütigkeit. Nächstenliebe durchgeschüttelt wie Crashtest-Dummys. Anstand und Moral als verwahrlostes Treibgut. Fatales Resümee eines Online-Experimentes. GESUCHT: Gentleman-Hilfsbereitschaft für eine junge ukrainische Flüchtlings-Frau zwecks Unterkunft. GEFUNDEN: schäbige Prostitutions-Offerte. GESCHEITERT: Vision breiter, seriöser Unterstützung in Notlage. ABBRUCH mit kläglicher Bauchlandung: Nach 24 Stunden und 103 Nachrichten...

BURGENLAND. Tapferkeit, Edelmut und Ehre zeichnen Retter, Befreier und Erlöser aus, die einer in Bedrängnis geratenen Frau helfen. Wahre Helden in Sagen und Märchen. Die Realität im 21. Jahrhundert sieht dekadent anders aus. Morbides Sittenbild einer teils verrohten Gesellschaft. Schamesröte und Fassungslosigkeit statt ehrenhafter Ritter und gefeierter Prinzen...

Wir schreiben nicht anno dazumal, sondern Anfang April 2022. Anastasia, 24 Jahre jung, flüchtet vor dem Ukraine-Krieg nach Österreich. Kommt bei einer Familie im Burgenland unter. Sucht, ob bedrängender Platznot, eine neue Unterkunft. Schaltet, begleitet von den RegionalMedien Burgenland, ein seriöses Online-Inserat. Bekundet ihre Bereitschaft im Haushalt zu helfen. Kochen, Wäsche waschen, Bügeln inklusive. Bittet die Community um Hilfe.

Erste Nachricht nach 86 Sekunden

Es dauert gerade mal 86 Sekunden bis die erste E-Mail reinflattert. „Hallo. Wie gehts?“. Ääh. Aha. Wer jetzt glaubt, da steht noch mehr in dieser existenziellen Nachricht, der irrt. Nächste Botschaft: „Hy ich bin Hansi wien lg“. Nicht wirklich erquicklicher. Angemerkt sei, dass wir die Original-Schreibweise der Texte wiedergeben. Also bitte nicht wundern... Dritter Versuch: „Bin Nähe Wien!“

Schäbige Sex-Angebote statt Hilfe in der Not.

Foto: Pixabay / Collage: Heigl

hochgeladen von Gernot Heigl

Stellt sich doch glatt die Frage, ob der „Wohnungs-Such-Anzeigen-Hilferuf-Text“ irreführend oder missverständlich formuliert ist. Sicherheits-Kontrolle. Nö. Klar und eindeutig. Vielleicht ja lediglich „Ausrutscher“. Kann also nur besser werden. Oder aber auch nicht... Weiter gehts mit: „Suchst du Beziehung oder nur Wohnen?“ Gefolgt von: „Klar kannst du bei mir im Haus wohnen. Musst aber dann bei mir im Bett geschlafen!“ Ein erster degenerierter „Spruch“, der die in Österreich hochgelobte Nächstenliebe wie einen Crashtest-Dummy abprügelt.

"Interesse an Sugar-Daddy?"

Das war aber noch lange nicht das Ende der entarteten Fahnenstange. Nachfolgendes ist teils nicht mehr „Jugendfrei“, daher „entschärft“. „Du solltest sterilisiert sein, weil ich keinen Kinderwunsch mehr“. „bist du auch an einem reiferen mann interessiert? sugardaddy?“ „Hi. Bin sportlich und sehr gut unten gebaut, Interesse? Lg.“

Symbolhaftes Bild für einen Teil unserer Gesellschaft: Anstand und Moral als verwahrlostes Treibgut.

Foto: Pixabay

hochgeladen von Gernot Heigl

Begriffe wie „Wohnung, Unterkunft, Haushalt, Hilfe etc. - Fehlanzeige. Die gibts in den Texten nicht. Dafür taucht jetzt das „Drei-Buchstaben-Wort“ häufiger auf... „Magst du auch Sex? Würde mich freuen. GLG“. „Ja, du kannst in meinem Bett schlafen, ich kann Sex mit dir haben und du bekommst Geld. Bist du bereit für Sex?“ „Du kannst bei mir Wohnen. Ich will dafür Sex mit dir, du musst meinen Sxxxxxx bxxxxx. Ich bin ein guter Mann mit großem Sxxxxxx. :-)“ „Sex ist wichtig für deine Gesundheit.“

Triebgesteuerte Rülpser männlicher Ungeziefer

Mehr Texte von diesen „Lustmolchen“ können und wollen wir hier nicht veröffentlichen. Es reicht an triebgesteuerten Rülpsern männlicher Ungeziefer. Traurig, aber wahr. Es gäbe noch dutzende, viel „schlimmere“ und noch eindeutigere Angebote.

Die Suche nach Gentlemans... Traurige Werteverschiebung im 21. Jahrhundert.

Foto: Pixabay/Heigl

hochgeladen von Gernot Heigl

Nicht unterschlagen wollen wir aber auch die paar wenigen Offerte heroischer Männer, die seriöse Nachrichten an die ukrainische Flüchtlingsfrau gerichtet haben. Als Beispiel: „...könnte dir ein Zimmer zur Verfügung stellen...Ohne Hintergedanken, es geht rein ums Wohnen!“ Oder: „... wenn Du möchtest, könntest Du bei mir wohnen. Du hättest Dein eigenes Zimmer in meinem Haus, und müsstest keine Miete zahlen.“

Schwarze Schafe und hohes Risiko

Bilanz dieses Online-Hilferuf-Experiments: Ernüchterung. Schwarze Schafe en masse. Schmutzige Ausnützerei einer Not-Situation. Hohes Risiko für schutzsuchende Flüchtlingsfrauen aus der Ukraine. Alternativlos ist anzuraten, sich - vor allem punkto Unterkunft - nur an offizielle Stellen zu wenden. So wie es schließlich auch Anastasia gemacht und bereits eine seriöse Wohnmöglichkeit gefunden hat.

Kontaktadressen:

Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen

Burgenland hilft

Österreichische Hotels helfen Flüchtlingen aus der Ukraine