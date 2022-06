Das Wetter zeigt sich heute wechselhaft. In der Südhälfte des Landes kann es am Nachmittag regnen.



BURGENLAND. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liegen die Temperaturen in der Früh bei 15 bis 18 Grad. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 28 und 31 Grad.

Sonne und Wolken wechseln. Mit der Bildung von Quellwolken treten am Nachmittag bevorzugt in der Südhälfte einzelne Schauer und Gewitter auf. Der Wind weht in der Mitte und im Norden zeitweise lebhaft aus Südost bis Süd, im Süden wird er zumindest mäßig.

Schick' uns dein schönstes Wetterfoto für unseren Wetterbericht!