BURGENLAND. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erreichen die Frühtemperaturen minus 1 bis plus 3 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 9 Grad.

Im Südburgenland scheint am Heiligen Abend zunächst häufig die Sonne, im Norden ist es hingegen von Beginn an trüb. Hier können tagsüber auch ein paar Regentropfen fallen. Am Nachmittag trübt es sich auch in der Südhälfte immer mehr ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West und bringt deutlich mildere Luft.